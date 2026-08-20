Khan hiếm sách giáo khoa trước năm học mới

Mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới.

Chạy quanh mua sách

Chuẩn bị cho năm học mới, chị Đoàn Thị Hường (phường Hương Thủy) lên trung tâm thành phố mua sách cho con. Tuy nhiên, suốt buổi sáng 19/8, chị phải tìm đến 7 nhà sách mới gom đủ bộ SGK lớp 7. Chị Hường cho hay, năm nay chị mua sách muộn hơn mọi năm, một phần do tâm lý chủ quan: “Tôi nghĩ chỉ còn một bộ sách thống nhất thì việc mua sách sẽ thuận lợi hơn nên chờ gần năm học mới đi mua. Không ngờ sách lại khan hiếm, không nhà sách nào có đủ cả bộ, tôi phải đi nhiều nơi mới gom đủ cho con”.

Cùng cảnh tìm sách, Nguyễn Minh Ngọc, học sinh lớp 10 Trường THPT Gia Hội đến nhà sách Lạc Việt để tìm thêm những cuốn còn thiếu theo danh sách giáo viên hướng dẫn. Tuy nhiên, kệ SGK cấp THPT gần như trống trơn, chỉ còn lác đác một vài đầu sách. Ngọc cho biết, em đã mua được một số sách trước đó, lần này tìm thêm những cuốn còn thiếu theo danh sách giáo viên hướng dẫn. Nhưng đi một số nhà sách vẫn không đủ, có cuốn phải tìm ở nhiều nơi vẫn chưa có.

Tại nhà sách Lạc Việt, những kệ sách từng đầy ắp hơn một tháng trước nay thưa vắng rõ rệt. Tình trạng khan hiếm xuất hiện ở nhiều khối lớp, từ tiểu học đến THPT. Sách lớp 9, 10, 11, 12 gần như không còn; một số đầu sách ở các khối khác cũng chỉ còn lác đác vài cuốn.

Tại nhà sách Minh Hương, các kệ SGK cũng trong tình trạng thưa vắng, gần như không khối lớp nào còn đủ trọn bộ. “Có những môn chỉ còn vài quyển lẻ, riêng sách lớp 9 thì nhà sách đã hết sạch, không còn một quyển nào”, nhân viên nhà sách cho biết.

Tình trạng khan hiếm sách không chỉ diễn ra tại Huế mà còn xuất hiện ở nhiều địa phương. Vì vậy, phụ huynh, học sinh từ Quảng Bình, Hà Tĩnh cũng tìm đến các nhà sách ở Huế để gom những đầu sách còn thiếu. Tại nhà sách Lạc Việt, Nguyễn Diệu Linh, sinh viên năm 1 Trường Đại học Luật - Đại học Huế, bê từng chồng SGK bỏ vào giỏ để gửi về quê nhà Hà Tĩnh. Linh cho biết, ở Hà Tĩnh đang thiếu sách khá nhiều, nhất là sách tiểu học. Chị em nhờ mua giúp nên thấy đầu sách nào còn nhiều thì em lấy gửi về cho chị bán.

Sẽ cung ứng đủ sách

Ông Đinh Văn Hoàng, quản lý nhà sách Lạc Việt cho biết, tình trạng thiếu SGK diễn ra hơn một tháng qua. Nếu tháng 5, tháng 6 nguồn sách còn khá dồi dào thì từ tháng 7 đến nay, các kệ sách ngày càng trống, trong khi việc đặt thêm hàng ngày càng khó khăn do nguồn hàng từ các đơn vị cung ứng cũng đang rất khan hiếm.

“Trong thời gian nghỉ hè, nhà sách đã nhập nhiều đợt, lượng sách bán ra khá lớn. Đến nay, nhu cầu phụ huynh, học sinh tìm mua sách vẫn nhiều nhưng nhà sách không có hàng để bổ sung. Để tìm thêm nguồn, chúng tôi vừa nhập từ các đơn vị cung ứng tại Huế, vừa tìm hàng từ các địa phương khác, trong đó có TP. Hồ Chí Minh nhưng nguồn bổ sung vẫn rất hạn chế.

Việc khan hiếm SGK do nhu cầu mua tăng đột biến trước năm học mới. Hơn nữa, năm học 2026 - 2027 cũng là năm nhiều địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ, cho mượn SGK miễn phí, khiến nhu cầu bổ sung sách tại nhiều nơi tập trung trong cùng thời điểm. Cùng với việc thực hiện thống nhất một bộ SGK, nhu cầu thị trường tăng cao trong thời gian ngắn khiến nguồn cung chưa kịp đáp ứng.

Trước tình trạng thiếu SGK, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị đang triển khai các giải pháp in ấn, điều phối nhằm bảo đảm nguồn sách phục vụ năm học mới. Tính đến ngày 15/8, đơn vị đã hoàn thành cung ứng hơn 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo ra thị trường; đồng thời tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản SGK để bảo đảm nguồn dự phòng và đáp ứng các nhu cầu phát sinh.