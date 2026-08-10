Tạo đà bước chuyển trong năm học mới

Ngày hội STEM của học sinh tiểu học.

Giữ vững vị thế trong tốp đầu

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, TP. Huế có 90/108 học sinh dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 83,3%, gồm 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, 5 học sinh được chọn vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế và 1 học sinh tham dự Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Ở giáo dục đại trà, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục ghi nhận chuyển biến tích cực. Huế xếp thứ 8/34 tỉnh, thành về điểm trung bình các môn thi, tăng một bậc so với năm 2025. Trong đó, 9/12 môn thi có điểm trung bình cao hơn mức trung bình toàn quốc và 7 môn nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước, tăng 2 môn so với năm trước.

Những kết quả trên là điểm nhấn của năm học 2025 - 2026, năm đầu tiên ngành GD&ĐT triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh tổ chức và phương thức quản lý có nhiều thay đổi, ngành GD&ĐT thành phố đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, thông suốt.

Cùng với chất lượng giáo dục, việc đổi mới dạy học và chuyển đổi số tiếp tục có những chuyển động rõ nét. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; các hoạt động STEM/STEAM, trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản và văn hóa Huế được chú trọng.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Trong năm học, thành phố đã đầu tư, nâng cấp 171 phòng bộ môn, phòng chức năng, 21 phòng thư viện và 134 nhà vệ sinh tại các cơ sở giáo dục. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 78,8%; trong đó tiểu học đạt 90,1%, THCS đạt 82,2%.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, bên cạnh những kết quả tích cực, điều kiện và chất lượng giáo dục giữa các địa bàn, cơ sở giáo dục vẫn còn chênh lệch. Một số trường thiếu phòng học, phòng chức năng, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và giáo viên, chưa thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đồng loạt.

Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, STEM/STEAM, chuyển đổi số, ứng dụng AI và chuẩn hóa dữ liệu ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cấp học, môn học còn thiếu giáo viên cục bộ; năng lực quản trị, chuyển đổi số và khai thác dữ liệu của một bộ phận cán bộ quản lý còn hạn chế... Đây là những khó khăn cần được tập trung tháo gỡ để tạo sự chuyển biến đồng đều hơn về chất lượng giáo dục.

Tạo chuyển biến thực chất

Bước vào năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT xác định đây là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai Kết luận số 379-KL/TU ngày 27/7/2026 của Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, hướng tới mục tiêu xây dựng Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” được xác định là chủ đề năm học, cũng là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

Theo ông Nguyễn Tân, một trong những nhiệm vụ lớn là hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối, mở rộng quy mô trường học, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả vận hành. Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra là phân cấp, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; đồng thời rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, bảo đảm việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong dạy học, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng tinh gọn, thiết thực, hiện đại, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học; khắc phục tình trạng dạy học nặng về ghi nhớ kiến thức, “dạy để thi”, học thêm tràn lan và lạm dụng hồ sơ, sổ sách.

Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục STEM, AI và công nghệ số sẽ được đẩy mạnh, từng bước đưa kỹ năng số, năng lực sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm vào hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học. Chuyển đổi số được yêu cầu đi vào chiều sâu, khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, hỗ trợ quản lý, giảm áp lực hành chính và nâng cao chất lượng dạy học.

Từ nền tảng của năm học 2025 - 2026, năm học mới được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ hơn về quản trị, chất lượng đội ngũ, phương pháp dạy học và hiệu quả ứng dụng công nghệ, qua đó xây dựng giáo dục thành phố phát triển toàn diện, hiện đại, giàu bản sắc và từng bước khẳng định vai trò là một trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo.