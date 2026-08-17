Chủ động nguồn lực phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Tuyên truyền các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em học sinh. Ảnh: Điền Minh

Theo quyết định, chỉ tiêu thu Quỹ PCTT TP. Huế năm 2026 là gần 9,9 tỷ đồng. Nguồn thu được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp, người lao động và các đối tượng thuộc diện đóng góp theo quy định.

Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố, mức đóng góp bắt buộc là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hằng năm, tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng.

UBND các xã, phường được giữ lại tối đa 28% số thu trên địa bàn để phục vụ công tác thu và thực hiện các nhiệm vụ PCTT địa phương. Trong đó, tối đa 5% chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu; tối đa 3% chi phí hành chính liên quan đến công tác thu và tối đa 20% dành cho các nhiệm vụ PCTT cấp xã.

Phần còn lại, tối thiểu 72% số thu trên địa bàn, được nộp vào tài khoản Quỹ PCTT thành phố. Đối với chi phí quản lý, điều hành hoạt động của quỹ cấp thành phố, mức phân bổ không quá 3% tổng số thu của quỹ cấp thành phố.

UBND thành phố yêu cầu cơ quan quản lý Quỹ PCTT thành phố thông báo kế hoạch thu, chi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thu nộp; tăng cường tuyên truyền về nghĩa vụ đóng góp quỹ. Các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ nộp quỹ theo quy định sẽ bị xử lý, xử phạt theo quy định pháp luật.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thu, nộp khoản kinh phí được giao; lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn quỹ được phân bổ, tăng cường tuyên truyền, thông báo nghĩa vụ đóng góp đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Theo UBND thành phố, việc ban hành quyết định nhằm bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP. Huế.