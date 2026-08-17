  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 21/08/2026 11:42

Chủ động nguồn lực phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

HNN.VN - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 20/8/2026, về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) TP. Huế năm 2026.

Tập huấn “Kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai và sơ cấp cứu khi bị thương”

Tuyên truyền các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em học sinh. Ảnh: Điền Minh

Theo quyết định, chỉ tiêu thu Quỹ PCTT TP. Huế năm 2026 là gần 9,9 tỷ đồng. Nguồn thu được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp, người lao động và các đối tượng thuộc diện đóng góp theo quy định.

Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố, mức đóng góp bắt buộc là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12 hằng năm, tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng.

UBND các xã, phường được giữ lại tối đa 28% số thu trên địa bàn để phục vụ công tác thu và thực hiện các nhiệm vụ PCTT địa phương. Trong đó, tối đa 5% chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu; tối đa 3% chi phí hành chính liên quan đến công tác thu và tối đa 20% dành cho các nhiệm vụ PCTT cấp xã.

Phần còn lại, tối thiểu 72% số thu trên địa bàn, được nộp vào tài khoản Quỹ PCTT thành phố. Đối với chi phí quản lý, điều hành hoạt động của quỹ cấp thành phố, mức phân bổ không quá 3% tổng số thu của quỹ cấp thành phố.

UBND thành phố yêu cầu cơ quan quản lý Quỹ PCTT thành phố thông báo kế hoạch thu, chi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thu nộp; tăng cường tuyên truyền về nghĩa vụ đóng góp quỹ. Các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ nộp quỹ theo quy định sẽ bị xử lý, xử phạt theo quy định pháp luật.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thu, nộp khoản kinh phí được giao; lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn quỹ được phân bổ, tăng cường tuyên truyền, thông báo nghĩa vụ đóng góp đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Theo UBND thành phố, việc ban hành quyết định nhằm bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP. Huế.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Quỹphòng chốngthiên tainăm 2026TP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền

Sáng 17/8, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cảnh báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên nhiều khu vực trên đất liền TP. Huế đã xuất hiện gió mạnh cấp 3 - 4, giật cấp 5 - 6.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền
Điểm chuẩn Đại học Huế năm 2026: Phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào các trường, khoa thành viên thuộc Đại học Huế năm 2026 dao động từ 15 đến 27,77 điểm, cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngành. Trong đó, nhiều ngành sư phạm, y khoa và răng - hàm - mặt nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao; trong khi nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật, nông lâm có mức điểm thấp hơn, mở ra thêm lựa chọn cho thí sinh.

Điểm chuẩn Đại học Huế năm 2026 Phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành
Chủ tịch UBND phường Phú Bài đối thoại với thanh niên năm 2026

Ngày 13/8, UBND phường Phú Bài tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên xoay quanh chủ đề: “Khát vọng lập thân, lập nghiệp và vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số”.

Chủ tịch UBND phường Phú Bài đối thoại với thanh niên năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top