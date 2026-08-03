Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trước năm học mới

Phụ huynh mua sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. (Ảnh: HỒ LÀI)

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, do một số nhà trường và học sinh có tâm lý chờ đợi chính sách miễn phí sách giáo khoa nên không đăng ký, đặt hàng trước với các Công ty Sách-Thiết bị trường học tại địa phương.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp in ấn, điều phối, bảo đảm không để học sinh nào thiếu sách khi bước vào năm học 2026-2027.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, ngay khi nhận được đăng ký, các cửa hàng Sách-Thiết bị giáo dục thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các Công ty Sách-Thiết bị trường học địa phương sẽ chuẩn bị và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập cho tất cả các môn học, cấp học.

Tính đến ngày 15/8, đơn vị đã đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương. Hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo đã được hoàn thành cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu học sinh. Đồng thời, đơn vị tiếp tục triển khai in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa. Nguồn sách này dùng để bảo đảm an ninh, an toàn sách giáo khoa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, cũng như đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới.

Để thuận lợi cho việc trang bị sách, phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ: https://www.nxbgd.vn/bai-viet/danh-sach-cac-cua-hang-cung-ung-sach-giao-khoa-phuc-vu-nam-hoc-2026-2027-trong-he-thong-cua-nxbgdvn.

Bên cạnh sách giấy, học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn để chủ động cập nhật kiến thức và phục vụ công tác dạy và học.

https://nhandan.vn/bao-dam-cung-ung-du-sach-giao-khoa-truoc-nam-hoc-moi-post982745.html?gidzl=LUPW9_g16rzN-sadzPWRMbp-QoVecHmAI_iyTB3AIWyP_pzojCyT3nsjQtZZdnaE6lDfT6IQL4DF_e4MNG