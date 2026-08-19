Tuyên truyền, giáo dục từ trải nghiệm thực tế

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng phòng, chống đuối nước trong lớp tập huấn hè năm 2026.

Bồi đắp kỹ năng an toàn từ sớm

Đầu tháng 6 vừa qua, Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Ban Thanh niên - Ban Phụ nữ Công an TP. Huế cùng một số đơn vị tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi năm 2026. Khác với các lớp học bơi thông thường, chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa trang bị kiến thức và thực hành kỹ năng cứu nạn. Hơn 150 học viên được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ mất an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống khẩn cấp và những nguyên tắc cứu hộ an toàn. Song song, khóa dạy bơi miễn phí kéo dài 15 buổi dành cho 60 thiếu nhi giúp các em làm quen với môi trường nước, rèn luyện kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng tự cứu và sơ, cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân đuối nước.

Em Nguyễn Thái Kha, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, trước đây rất thích xuống sông, hồ tắm cùng bạn bè nhưng chưa từng được học các kỹ năng an toàn. “Tham gia lớp học, em không chỉ biết bơi đúng kỹ thuật mà còn được hướng dẫn cách xử lý khi gặp người bị đuối nước, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và gọi người lớn hỗ trợ. Em thấy tự tin hơn khi xuống nước, đồng thời hiểu rằng không nên chủ quan hay cứu người theo bản năng vì có thể gây nguy hiểm cho cả mình và nạn nhân”, Thái Kha chia sẻ.

Theo Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế, tai nạn đuối nước vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp nghỉ hè khi trẻ em thường xuyên vui chơi tại các khu vực có nước. Bên cạnh sự quan tâm của gia đình và nhà trường, việc trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em là giải pháp thiết thực nhằm hạn chế những vụ tai nạn thương tâm.

Từ thực tiễn đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn ngay từ cộng đồng. Các lớp học được tổ chức theo phương pháp “học đi đôi với hành”, giúp học viên không chỉ biết bơi mà còn thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, tự cứu và hỗ trợ người khác đúng cách. Đây là hành trang quan trọng để các em chủ động bảo vệ bản thân, đồng thời góp phần hình thành ý thức phòng ngừa rủi ro ngay từ lứa tuổi học đường.

Học bằng trải nghiệm

Nếu lớp tập huấn phòng, chống đuối nước giúp trẻ em tiếp cận những kỹ năng thiết yếu thông qua thực hành, thì việc đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH TP. Huế đánh dấu bước chuyển mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Thay vì chỉ nghe hoặc đọc, người dân được trực tiếp quan sát, trải nghiệm và thực hành, qua đó hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp một cách bài bản.

Đưa vào hoạt động từ cuối tháng 6, Trung tâm hiện có hai cơ sở. Trong đó, cơ sở chính đặt tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế (52 Hùng Vương, phường Thuận Hóa) được đầu tư hệ thống phòng chức năng, khu trưng bày phương tiện, mô hình báo cháy, chữa cháy tự động, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” cùng không gian ứng dụng công nghệ thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tuyên truyền. Cơ sở thứ hai tại Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 (27 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An) được bố trí nhiều khu vực thực hành như nhà khói, không gian hạn chế, tháp tập và khu phun nước tiêu điểm, tạo điều kiện để người dân trực tiếp rèn luyện kỹ năng chữa cháy và CNCH.

Điểm nổi bật của trung tâm là lấy trải nghiệm thực tế làm phương pháp giáo dục. Học sinh, sinh viên, đoàn viên, người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đều có thể tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, tham quan phương tiện chuyên dụng. Đồng thời, trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy, triển khai lăng vòi, thoát nạn trong môi trường nhiều khói, sơ, cấp cứu, hồi sức tim phổi và xử lý các tình huống cháy, nổ giả định.

Lần đầu tham gia chương trình, em Đinh Dinh, sinh viên Đại học Huế chia sẻ, những tình huống mô phỏng giúp bản thân hiểu rõ hơn cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ cũng như cảm nhận được sự nguy hiểm, vất vả của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Thượng tá Trần Phan Nam Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế cho biết, mục tiêu của Trung tâm là đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với người dân, chuyển đổi phương thức tuyên truyền từ “nghe, đọc, nhìn” sang “trải nghiệm”. Thông qua các hoạt động thực hành, người dân được trang bị kỹ năng xử lý tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”, có khả năng khống chế đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, từng bước chuyển từ trạng thái được bảo vệ sang chủ động tự bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng.

Việc mở cửa miễn phí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần cũng thể hiện định hướng đưa kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân. Khi ngày càng nhiều người biết sử dụng phương tiện chữa cháy, thành thạo kỹ năng thoát nạn, sơ, cấp cứu và phối hợp xử lý sự cố ban đầu, cộng đồng sẽ có thêm những “lá chắn” vững chắc trước các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đó cũng là mục tiêu lâu dài mà lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TP. Huế hướng tới khi xây dựng một cộng đồng chủ động, sẵn sàng ứng phó. Trong đó, mỗi người dân đều là một tuyên truyền viên, góp phần bảo đảm an toàn PCCC&CNCH.