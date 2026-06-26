Giữ nếp nhà, dựng xây quốc gia thịnh vượng

Cha mẹ đồng hành cùng con cái trong nhiều hoạt động sẽ giúp vun bồi tình yêu thương, gắn kết

Nơi neo giữ căn cốt văn hóa

Gia đình Huế là một không gian văn hóa đặc biệt. Ở đó, lễ nghĩa không chỉ là khuôn phép, mà là cách con người biết tôn trọng nhau. Gia phong không chỉ là những quy định truyền đời, mà là ý thức giữ gìn phẩm giá của mỗi người và danh dự của gia đình. Sự tinh tế không chỉ nằm trong ẩm thực, áo dài, giọng nói, mà còn trong cách cư xử mềm mại, khiêm nhường, biết lắng nghe, biết giữ chừng mực. Chính những giá trị ấy tạo nên một cốt cách Huế: sâu lắng mà bền bỉ, kín đáo mà giàu nội lực, truyền thống mà không khép mình trước đổi thay.

Khi nói “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, với Huế, có thể hiểu rằng quốc gia thịnh vượng phải được nâng đỡ từ những gia đình có văn hóa. Một gia đình hạnh phúc không chỉ là nơi đủ đầy về vật chất, mà còn là nơi con người được sống trong yêu thương, được giáo dục bằng sự tử tế, được nuôi dưỡng bằng truyền thống, được nâng đỡ bằng niềm tin và được khích lệ để vươn lên.

Trẻ em trong gia đình Huế học bài học đầu tiên về đạo lý không phải từ những lời giảng lớn lao, mà từ cách ông bà thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên, cách cha mẹ nói lời cảm ơn, xin lỗi, cách cả nhà giữ gìn bữa cơm chung, cách người lớn dạy con cháu biết kính trên nhường dưới, biết thương người, biết sống có trách nhiệm. Những bài học ấy tưởng nhỏ, nhưng lại là nền móng hình thành nhân cách, bản lĩnh và văn hóa ứng xử của con người.

Trong dòng chảy hiện đại, những bài học ấy càng trở nên quý giá. Công nghệ có thể giúp con người kết nối nhanh hơn, nhưng không thay thế được sự gần gũi trong gia đình. Trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp tri thức, nhưng không thể thay thế lời ru, ánh mắt, sự vỗ về và kinh nghiệm sống của ông bà, cha mẹ. Đô thị hiện đại có thể tạo ra nhiều tiện ích, nhưng không thể thay thế một mái nhà có tình thương, có kỷ cương, có sự bao dung và có ký ức chung.

Cần giữ gìn văn hóa di sản từ trong mỗi nếp nhà

Huế đang bước vào một vị thế phát triển mới, với khát vọng trở thành đô thị di sản đặc sắc, thành phố văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và khoa học. Nhưng càng đi vào hiện đại, Huế càng cần giữ cho được phần sâu nhất của mình: văn hóa gia đình. Bởi di sản không chỉ nằm trong những công trình cổ kính, mà còn nằm trong con người biết ứng xử có văn hóa với di sản; không chỉ nằm trong những lễ hội, nghi thức, âm nhạc cung đình, mà còn nằm trong nếp sống của từng gia đình biết trân trọng quá khứ, sống đẹp trong hiện tại và có trách nhiệm với tương lai.

Nhìn từ gia đình Huế, có thể thấy xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới không thể tách rời việc xây dựng gia đình Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Con người Huế thanh lịch, nhân hậu, hiếu học, trọng nghĩa tình không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình giáo dục lâu dài từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và môi trường văn hóa. Trong đó, gia đình là nơi bắt đầu, là điểm tựa đầu tiên và cũng là nơi con người trở về sau mọi biến động.

Làm mới nếp nhà, vun đắp tương lai

Trong đời sống hôm nay, gia đình Huế cũng đang đứng trước nhiều chuyển động lớn. Nhịp sống đô thị nhanh hơn, nhu cầu mưu sinh cao hơn, thế hệ trẻ tiếp xúc với thế giới rộng hơn, mạng xã hội tác động mạnh hơn đến suy nghĩ và lối sống. Nhiều gia đình không còn quây quần đông đủ như trước. Nhiều người trẻ rời Huế đi học tập, làm việc ở các đô thị lớn hoặc nước ngoài. Nhiều bậc cha mẹ phải học cách đồng hành với con trong một thế giới số mà chính mình cũng còn bỡ ngỡ. Nhiều người cao tuổi cần được chăm sóc không chỉ về sức khỏe, mà còn về tinh thần.

Những biến đổi ấy đặt ra yêu cầu mới cho việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình trong thời đại mới không thể chỉ dừng lại ở “êm ấm” theo nghĩa truyền thống. Hạnh phúc hôm nay phải bao gồm sự an toàn, bình đẳng, tôn trọng và cùng phát triển. Một gia đình hạnh phúc là nơi phụ nữ không phải âm thầm gánh chịu định kiến hay bạo lực; trẻ em không bị bỏ mặc trong thế giới mạng; người già không cô đơn giữa chính ngôi nhà của mình; vợ chồng biết chia sẻ việc nhà, chia sẻ trách nhiệm kinh tế, chia sẻ cả những áp lực tinh thần; các thế hệ biết đối thoại với nhau bằng tình thương thay vì áp đặt.

Trẻ học cách làm món bánh Huế

Với Huế, điều quan trọng là làm mới nếp nhà mà không làm mất hồn cốt nếp nhà. Giữ gia phong không có nghĩa là giữ lại những gì cứng nhắc, bất bình đẳng, áp lực. Giữ truyền thống không có nghĩa là đóng cửa trước cái mới. Một gia đình Huế hiện đại phải biết kế thừa sự nền nã, lễ nghĩa, tinh tế của văn hóa Huế, đồng thời biết nuôi dưỡng tinh thần bình đẳng, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng cá tính của từng thành viên. Con cái cần được dạy về đạo hiếu, nhưng cũng cần được lắng nghe ước mơ. Người trẻ cần biết trân trọng truyền thống, nhưng cũng cần được khích lệ đổi mới. Người lớn cần giữ vai trò định hướng, nhưng cũng cần học cách đồng hành thay vì áp đặt.

Gia đình Huế hạnh phúc còn phải là nơi di sản được sống một cách tự nhiên. Khi một người mẹ dạy con nấu món ăn Huế, khi một người cha kể cho con nghe về sông Hương, núi Ngự, khi ông bà dạy cháu cách thắp hương ngày giỗ, khi cả nhà cùng tham gia lễ hội, nghe ca Huế, mặc áo dài trong những dịp trang trọng, thì di sản không còn là điều xa lạ. Di sản trở thành ký ức gia đình, niềm tự hào gia đình và trách nhiệm gia đình. Đó là cách bảo tồn văn hóa bền vững nhất: bảo tồn từ bên trong đời sống, từ tình yêu, từ thói quen, từ sự tự nguyện của mỗi người.

Từ góc nhìn phát triển, gia đình Huế còn là một nguồn lực quan trọng cho tương lai của thành phố. Một đô thị di sản không thể phát triển nếu cư dân không có ý thức di sản. Một trung tâm văn hóa không thể mạnh nếu từng gia đình không coi văn hóa là nền tảng sống. Một thành phố du lịch không thể hấp dẫn lâu dài nếu con người thiếu sự thân thiện, tử tế và tinh tế trong ứng xử. Một trung tâm giáo dục, y tế, khoa học không thể vươn xa nếu gia đình không nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Giữ nếp nhà Huế, vì thế, không chỉ là giữ một vẻ đẹp riêng của vùng đất Cố đô, mà còn là góp phần giữ gìn căn cốt văn hóa Việt Nam. Xây dựng gia đình Huế hạnh phúc không chỉ là chăm lo cho từng mái ấm, mà còn là vun đắp nền móng cho một thành phố di sản phát triển bền vững, cho một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, nhân văn và hạnh phúc.