Đại học Huế rà soát giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế rà soát, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học. Ảnh: Trường ĐHNN

Xuất phát từ điều kiện, tiêu chí phụ

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho biết: “Khi thí sinh đến làm thủ tục nhập học, qua rà soát hồ sơ mới phát hiện một số trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện. Do thẩm quyền giải quyết thuộc Đại học Huế nên nhà trường đã kiến nghị lên Đại học Huế, đồng thời giải thích, hướng dẫn các bước xử lý phù hợp cho phụ huynh và thí sinh".

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, trong quá trình tuyển sinh, Đại học Huế thực hiện xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển theo kế hoạch, dữ liệu và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc phát hành giấy báo trúng tuyển được thực hiện trên cơ sở kết quả xét tuyển tại thời điểm công bố, căn cứ dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ, dữ liệu đăng ký xét tuyển của Đại học Huế, thông tin do thí sinh cung cấp và các dữ liệu liên quan; Đại học Huế đã ra thông báo trúng tuyển cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo trong toàn Đại học Huế.

Tuy nhiên, điều cần chú ý là đối với một số ngành có điều kiện hoặc tiêu chí phụ đã được công bố ở thông tin tuyển sinh của Đại học Huế, việc rà soát không chỉ dừng ở bước lọc ảo trên hệ thống mà còn bao gồm khâu đối chiếu hồ sơ gốc, minh chứng và điều kiện xét tuyển khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Trên giấy báo trúng tuyển, nội dung này đã được lưu ý rõ: Kết quả xét tuyển được công bố dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, dữ liệu do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác, trường hợp phát hiện sai sót (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định hiện hành.

Đại học Huế có công văn gửi đến các trường để phối hợp xử lý nguyện vọng trúng tuyển cho thí sinh.

Ông Lân cho biết, trong quá trình đối chiếu hồ sơ nhập học, Đại học Huế ghi nhận một số trường hợp thí sinh không đáp ứng tiêu chí phụ hoặc điều kiện bắt buộc của ngành đào tạo được ghi trên giấy báo. Đại học Huế đã liên hệ trực tiếp với các thí sinh liên quan để thông tin, giải thích căn cứ giải quyết và tìm phương án bảo đảm quyền lợi theo quy định.

“Đại học Huế rất chia sẻ với thí sinh, phụ huynh về vướng mắc phát sinh trong quá trình đối chiếu dữ liệu; tuy nhiên, việc giải quyết được thực hiện trên nguyên tắc đúng quy chế, đúng thông tin tuyển sinh đã công bố, minh bạch về căn cứ giải quyết, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác”, lãnh đạo Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế khẳng định.

Rà soát kỹ, giải quyết đúng quy định

Theo ông Lân, qua rà soát, có hơn 20 trường hợp gặp phải tình trạng trên. Để giải quyết, Đại học Huế đã chủ động rà soát nguyện vọng tiếp theo của thí sinh. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng tiếp theo vào các đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc Đại học Huế và đáp ứng điều kiện xét tuyển, Đại học Huế xem xét giải quyết theo quy định. Trường hợp thí sinh không còn nguyện vọng phù hợp tại Đại học Huế, văn bản được gửi đến cơ sở đào tạo mà thí sinh có đăng ký nguyện vọng tiếp theo, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện xem xét theo quy chế tuyển sinh và dữ liệu trên hệ thống.

“Đại học Huế đã mời các thí sinh gặp phải tình trạng trên để gặp gỡ, trao đổi tìm hướng giải quyết phù hợp. Qua rà soát, đa phần các thí sinh có nguyện vọng tiếp theo trong Đại học Huế, do đó, đã được chủ động giải quyết theo thứ tự nguyện vọng của các em, phù hợp với quy chế tuyển sinh. Ngoài ra, có khoảng 5 thí sinh đăng ký nguyện vọng tiếp theo ngoài Đại học Huế, đơn vị đã có công văn gửi đến các trường từ ngày 20/8/2026 về việc xử lý nguyện vọng trúng tuyển của từng thí sinh”, ông Lân cho hay.

Theo lãnh đạo Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Đến nay, cơ bản công tác xử lý vụ việc đã hoàn tất.