Trải nghiệm trên phá Tam Giang

Du khách tìm đến đầm phá

Hóng mát

Chỉ sau gần nửa tiếng chạy xe từ phường Thuận Hóa, chị Trương Minh Ngọc đã về đến đầm Chuồn (phường Mỹ Thượng). Buổi chiều, dù ánh nắng vẫn còn khá gay gắt nhưng nhờ gió từ mặt nước thổi lên lồng lộng, cái oi ả của mùa hè dường như tan biến. Chị Ngọc chia sẻ: “Cứ vào mùa hè là gia đình mình lại tìm về đầm Chuồn, gần như thành thói quen rồi. Không cần đi xa, chỉ cần ra đây ngồi một lúc, nghe gió vi vu, nhìn mặt nước là đã thấy người dịu lại. Có những hôm nắng quá, cả nhà mình lại rủ nhau ra đầm từ sớm để vừa hóng mát, vừa thưởng thức đặc sản đầm phá. Đây thật sự là một cách “trốn nóng” vừa nhẹ nhàng lại vừa thư giãn”.

Những năm gần đây, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đang dần trở thành điểm hẹn quen mỗi khi hè về. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều nhóm khách lớn nhỏ nối nhau tìm đến không gian rộng mở này để tận hưởng cảm giác thoáng đãng, mát mẻ.

Chị Nguyễn Thị Phương (phường Thủy Xuân) cho biết: “Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại rủ bạn bè ra phá hóng gió, nhất là những ngày trời nắng nóng. Ở đây gió mát, không gian rộng nên ngồi lâu cũng không thấy ngột ngạt. Có bạn từ nơi khác về chơi, tôi cũng dẫn ra để giới thiệu một góc rất riêng của Huế. Ai đến cũng thích vì vừa được ngắm cảnh, vừa cảm nhận không khí yên bình. Nhiều khi chỉ cần ngồi nhìn mặt nước, trò chuyện đôi câu cũng thấy chuyến đi thật đáng giá”.

Hòa mình với sóng nước Tam Giang

Thêm trải nghiệm

Không chỉ có gió mát, đầm phá còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách ghé thăm. Anh Hoài Thông, hướng dẫn viên chuyên các tour tham quan hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cho biết: “Cứ hè về, nhu cầu của khách du lịch tăng rõ rệt. Nhiều du khách thích thử cảm giác hóa thân thành ngư dân, tự tay đạp trìa, theo ghe kéo lưới và nướng cá tôm trên nhà chồ”.

Bên cạnh đó, các hoạt động như chèo SUP cũng được ưa chuộng vì vừa nhẹ nhàng, vừa có thể thư thái ngắm cảnh. Điều khiến nhiều khách bất ngờ là chi phí cho các hoạt động này rất phải chăng, phù hợp với cả nhóm bạn trẻ lẫn gia đình. Chính vì vậy, đầm phá không chỉ là nơi tránh nóng mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn trong mùa hè.

Theo tour trải nghiệm tại phá Tam Giang, được ngồi thuyền len lỏi giữa những khu nò sáo, nghe kể về cách người dân mưu sinh rồi tự tay thử kéo lưới, anh Trần Đình Thịnh, du khách đến từ Hà Nội cho biết, chuyến đi đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. “Trong khoảnh khắc này, tôi vừa hồi hộp, vừa thích thú như mình thật sự trở thành một ngư dân thực thụ”, anh chia sẻ.

Sau khi kéo lưới xong, anh được thưởng thức ngay thành quả vừa đánh bắt. Không cầu kỳ trong cách chế biến, cá tôm còn tươi rói được nướng ngay trên thuyền. Ngồi bên mép nước, vừa ăn vừa hóng gió, cảm giác mộc mạc, giản dị nhưng đậm đà ấy đã chinh phục rất nhiều du khách.

Hiện nay, các dịch vụ trải nghiệm trên đầm phá do chính ngư dân địa phương đảm nhận tập trung tại các khu vực như Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền), đầm Chuồn hay đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô). Thông qua các mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ giữ nghề truyền thống mà còn trực tiếp trở thành “hướng dẫn viên”, đưa du khách tham gia các hoạt động như kéo lưới, câu cá, đạp trìa… hấp dẫn vào mùa hè.

Ông Trần Văn Sơn, một ngư dân gắn bó lâu năm với đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cho biết: “Mùa hè, khách về đông hơn, nhất là những ngày nắng kéo dài, ai cũng muốn tìm chỗ thoáng mát nên phá lúc nào cũng nhộn nhịp. Gia đình tôi nhờ vậy có thêm thu nhập từ việc chở khách tham quan, hướng dẫn khách trải nghiệm làm ngư dân rồi phục vụ nướng tôm cá ngay trên phá. Vừa làm nghề, vừa có thêm nguồn thu, đó là cách để ngư dân như tôi bám phá và giữ nghề truyền thống của cha ông”.