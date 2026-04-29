  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 10/05/2026 11:40

Trải nghiệm trên phá Tam Giang

HNN - Nhiều người dân và du khách khi đến Huế đã chọn cách “trốn nóng” rất riêng, đó là tìm về với đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, nơi gió nước mênh mang xoa dịu đi cái nắng hè oi bức.

Ăn bún trả bằng… rau dưaĐa dạng sinh kế, hướng phát triển bền vững ở Đan ĐiềnTạo lập và quản lý chỉ dẫn địa lý "Tam Giang - Cầu Hai" cho sản phẩm cá NâuBảo vệ môi trường phá Tam Giang từ thông điệp “giảm nhựa”Cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang: Khát vọng bao đời sắp thành hiện thực

Du khách tìm đến đầm phá 

Hóng mát

Chỉ sau gần nửa tiếng chạy xe từ phường Thuận Hóa, chị Trương Minh Ngọc đã về đến đầm Chuồn (phường Mỹ Thượng). Buổi chiều, dù ánh nắng vẫn còn khá gay gắt nhưng nhờ gió từ mặt nước thổi lên lồng lộng, cái oi ả của mùa hè dường như tan biến. Chị Ngọc chia sẻ: “Cứ vào mùa hè là gia đình mình lại tìm về đầm Chuồn, gần như thành thói quen rồi. Không cần đi xa, chỉ cần ra đây ngồi một lúc, nghe gió vi vu, nhìn mặt nước là đã thấy người dịu lại. Có những hôm nắng quá, cả nhà mình lại rủ nhau ra đầm từ sớm để vừa hóng mát, vừa thưởng thức đặc sản đầm phá. Đây thật sự là một cách “trốn nóng” vừa nhẹ nhàng lại vừa thư giãn”.

Những năm gần đây, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đang dần trở thành điểm hẹn quen mỗi khi hè về. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều nhóm khách lớn nhỏ nối nhau tìm đến không gian rộng mở này để tận hưởng cảm giác thoáng đãng, mát mẻ.

Chị Nguyễn Thị Phương (phường Thủy Xuân) cho biết: “Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại rủ bạn bè ra phá hóng gió, nhất là những ngày trời nắng nóng. Ở đây gió mát, không gian rộng nên ngồi lâu cũng không thấy ngột ngạt. Có bạn từ nơi khác về chơi, tôi cũng dẫn ra để giới thiệu một góc rất riêng của Huế. Ai đến cũng thích vì vừa được ngắm cảnh, vừa cảm nhận không khí yên bình. Nhiều khi chỉ cần ngồi nhìn mặt nước, trò chuyện đôi câu cũng thấy chuyến đi thật đáng giá”.

Hòa mình với sóng nước Tam Giang 

Thêm trải nghiệm

Không chỉ có gió mát, đầm phá còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách ghé thăm. Anh Hoài Thông, hướng dẫn viên chuyên các tour tham quan hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cho biết: “Cứ hè về, nhu cầu của khách du lịch tăng rõ rệt. Nhiều du khách thích thử cảm giác hóa thân thành ngư dân, tự tay đạp trìa, theo ghe kéo lưới và nướng cá tôm trên nhà chồ”.

Bên cạnh đó, các hoạt động như chèo SUP cũng được ưa chuộng vì vừa nhẹ nhàng, vừa có thể thư thái ngắm cảnh. Điều khiến nhiều khách bất ngờ là chi phí cho các hoạt động này rất phải chăng, phù hợp với cả nhóm bạn trẻ lẫn gia đình. Chính vì vậy, đầm phá không chỉ là nơi tránh nóng mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn trong mùa hè.

Theo tour trải nghiệm tại phá Tam Giang, được ngồi thuyền len lỏi giữa những khu nò sáo, nghe kể về cách người dân mưu sinh rồi tự tay thử kéo lưới, anh Trần Đình Thịnh, du khách đến từ Hà Nội cho biết, chuyến đi đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. “Trong khoảnh khắc này, tôi vừa hồi hộp, vừa thích thú như mình thật sự trở thành một ngư dân thực thụ”, anh chia sẻ.

Sau khi kéo lưới xong, anh được thưởng thức ngay thành quả vừa đánh bắt. Không cầu kỳ trong cách chế biến, cá tôm còn tươi rói được nướng ngay trên thuyền. Ngồi bên mép nước, vừa ăn vừa hóng gió, cảm giác mộc mạc, giản dị nhưng đậm đà ấy đã chinh phục rất nhiều du khách.

Hiện nay, các dịch vụ trải nghiệm trên đầm phá do chính ngư dân địa phương đảm nhận tập trung tại các khu vực như Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền), đầm Chuồn hay đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô). Thông qua các mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ giữ nghề truyền thống mà còn trực tiếp trở thành “hướng dẫn viên”, đưa du khách tham gia các hoạt động như kéo lưới, câu cá, đạp trìa… hấp dẫn vào mùa hè.

Ông Trần Văn Sơn, một ngư dân gắn bó lâu năm với đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cho biết: “Mùa hè, khách về đông hơn, nhất là những ngày nắng kéo dài, ai cũng muốn tìm chỗ thoáng mát nên phá lúc nào cũng nhộn nhịp. Gia đình tôi nhờ vậy có thêm thu nhập từ việc chở khách tham quan, hướng dẫn khách trải nghiệm làm ngư dân rồi phục vụ nướng tôm cá ngay trên phá. Vừa làm nghề, vừa có thêm nguồn thu, đó là cách để ngư dân như tôi bám phá và giữ nghề truyền thống của cha ông”.

Bài: Mai Huế; Ảnh: Nguyễn Thông
 Từ khóa:
Trải nghiệmtrên pháTam Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giới trẻ hào hứng check-in và trải nghiệm văn hóa dịp lễ

Dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, giới trẻ tại Huế và du khách hào hứng tìm đến check-in tại những “tọa độ” được “decor” rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng, quán café phong cách vintage hay những không gian cổ kính, giàu bản sắc văn hóa. Đây không chỉ là dịp để “sống ảo” mà còn là cơ hội để người trẻ tìm kiếm sự cân bằng, tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng, lắng đọng nhưng vẫn đầy màu sắc.

Giới trẻ hào hứng check-in và trải nghiệm văn hóa dịp lễ
Khách Tây trải nghiệm cà phê Việt

Biến cà phê từ thức uống thành hành trình khám phá đầy mới lạ, workshop pha chế cà phê của Huế Experience tại đường Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu) đã tạo nên điểm nhấn thú vị, thu hút nhiều du khách nước ngoài dừng chân trải nghiệm.

Khách Tây trải nghiệm cà phê Việt
Hiểu lịch sử hơn nhờ trải nghiệm

Gần 200 học sinh trung học phổ thông (THPT) đã có một “tiết học ngoài lớp” ngay trong không gian di tích, nơi kiến thức lịch sử được tiếp cận qua trò chơi, thử thách và trải nghiệm thực tế, sinh động, dễ nhớ hơn.

Hiểu lịch sử hơn nhờ trải nghiệm
Miễn phí vé tham quan khi tham gia VnExpress Marathon Huế 2026

Trong quá trình tham gia VnExpress Marathon Huế 2026, chính sách miễn phí vé tham quan các di tích thuộc Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý sẽ giúp runner trong và ngoài nước có cơ hội khám phá thêm về lịch sử, kiến trúc và văn hóa Cố đô.

Miễn phí vé tham quan khi tham gia VnExpress Marathon Huế 2026
Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi

Sáng 5/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Đoàn phường Vỹ Dạ, Đoàn Trường Du lịch, Đại học Huế và Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” năm 2026.

Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top