Chạy nước rút để “nối nhịp bờ vui” đúng hẹn
Chủ Nhật, 12/04/2026 14:21 (GMT+7)
HNN - Đua với mỗi ngày của tháng Tư lịch sử, trên công trường thi công cầu vượt cửa biển Thuận An, các đơn vị thi công đang huy động máy móc, nhân lực và tập trung thi công đồng thời nhiều mũi để hoàn thiện các hạng mục san lấp nền đường, thảm nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn…, quyết tâm cao độ, vượt gió, vượt nắng để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4.
Chuyển bộ ảnh về tòa soạn, tác giả Tuấn Kiệt chia sẻ: “Dưới cái nắng gay gắt ở Huế, đội thi công vẫn tranh thủ tối đa chạy nước rút để công trình về đích đúng hạn. Những buổi cơm trưa các anh, các chị cũng tranh thủ, cho kịp nhiều công đoạn rải thảm cung đường. Tham gia ghi nhận tư liệu mới thấy được tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao của nhà thầu. Người dân ở đây ai cũng háo hức. Có người mới mất cha, cứ ngậm ngùi mãi: Cha luôn trông đến ngày cây cầu hoàn thiện, mà không kịp…”.
Chia sẻ những nỗ lực của mỗi anh chị em công nhân của các đơn vị nhà thầu tham gia công trình này, Huế ngày nay Cuối tuần hân hạnh giới thiệu những khoảnh khắc ảnh do tác giả Tuấn Kiệt thực hiện.
|Nhịp cầu mơ ước đang về đích
|Sức người, sức máy được huy động tối đa công suất để kịp cho ngày công trình hoàn thành, nối những bờ vui