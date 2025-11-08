Hiểu đúng về dạy học 2 buổi/ngày

Học sinh Trường THCS Chu Văn An (phường Vỹ Dạ) trải nghiệm nghề truyền thống Huế

Nhận thức đúng chủ trương

Dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực thông qua các hình thức học tập đa dạng. Thế nhưng, một số trường chưa hiểu đúng bản chất của hoạt động này dẫn đến việc triển khai còn hình thức hoặc ngại thực hiện vì cho rằng chưa đủ điều kiện.

Một số Hiệu trưởng chia sẻ, do thiếu cơ sở vật chất, đội ngũ nên chưa thể triển khai dạy học 2 buổi/ngày hoặc chỉ tổ chức một vài hoạt động trong năm học đầu tiên thực hiện. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế, thực tế, các trường THCS và THPT đều đã thực hiện các hoạt động thuộc buổi 2 từ nhiều năm nay, chỉ là chưa được “gom lại” và định danh rõ ràng.

“Trước đây, các trường đều có các câu lạc bộ, hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, các hoạt động thể dục, thể thao, CLB STEM… Nhưng trong đó một số hoạt động mang tính tự phát, dựa vào tâm huyết cá nhân, chưa có sự tổ chức, định hướng và vận hành bài bản của nhà trường. Giờ đây, việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày chính là hệ thống hóa, tổ chức và vận hành những hoạt động ấy theo định hướng, có quản lý và mục tiêu cụ thể; theo nhu cầu phát triển, nguyện vọng của học sinh”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo Sở GD&ĐT, điều quan trọng nhất là nhà trường phải hiểu đúng phạm vi và tính chất của buổi 2. Các nội dung như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, ôn thi cho học sinh, hoạt động câu lạc bộ, thể thao, STEM… đều thuộc chương trình buổi 2, được tổ chức miễn phí và do nhà trường quản lý. Trong khi đó, những nội dung tăng cường, dạy học liên kết không thuộc chương trình buổi 2.

Hiệu trưởng đóng vai trò then chốt trong việc điều hành, kết nối các tổ chuyên môn, giáo viên và nguồn lực xã hội để việc dạy học 2 buổi/ngày vận hành hiệu quả. Khi hiểu đúng tinh thần, giáo viên sẽ thấy đây không phải là “tăng thêm việc”, mà là cơ hội đổi mới cách dạy - học, tổ chức những hoạt động giáo dục linh hoạt, gần gũi với học sinh. Mỗi nhà trường cần xác định rõ vị trí, vai trò và phương thức tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong chiến lược phát triển của mình. Nếu không nhận diện đúng bản chất và yêu cầu, rất dễ dẫn đến tâm lý e dè, cho rằng chưa đủ điều kiện để làm, trong khi thực tế nhiều nội dung của buổi 2 đã và đang được triển khai trong trường từ trước.

Dạy học 2 buổi/ngày không nhất thiết phải tổ chức cho toàn bộ học sinh cùng lúc, cũng không phải chỉ diễn ra trong phòng học. Các trường có thể linh hoạt tổ chức theo nhóm, theo nhu cầu học sinh; tại thư viện, sân trường, nhà đa năng hay phòng truyền thống... miễn là phục vụ mục tiêu phát triển năng lực và kỹ năng của học sinh. Trước lo ngại của một số trường về điều kiện cơ sở vật chất, ông Hưng khẳng định: “Nếu đợi đến khi đủ phòng học, đủ giáo viên mới triển khai thì rất khó. Các trường cần xây dựng kế hoạch và thực hiện theo lộ trình, huy động nguồn lực từng bước, mở rộng dần theo điều kiện thực tế của đơn vị chứ không phải đợi đến khi đủ điều kiện mới triển khai”.

Hiểu để đồng hành cùng nhà trường

Về phía phụ huynh, nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về ý nghĩa của dạy học 2 buổi/ngày. Trên mạng xã hội và các diễn đàn phụ huynh, không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại. Anh T. M. (phường Thuận Hóa) nói: “Nếu học 2 buổi/ngày, thì giờ đâu để tiêu hóa (ôn bài, làm bài…). Đừng biến tuổi thơ của học sinh thành nỗi ám ảnh bởi chữ nghĩa nhồi nhét và áp đặt!”.

Anh D.V.H. (xã Phú Vang) cho rằng: “Trước kia, chúng tôi chỉ học một buổi, buổi còn lại phụ giúp gia đình, giờ phụ huynh phải chạy đưa đón con ngày hai lượt, quá vất vả!”, hay có ý kiến cho là trường bày ra để thu thêm tiền, học sinh học cả ngày phờ phạc... Những phản ứng này phản ánh tâm lý băn khoăn, nhưng đồng thời cũng cho thấy một bộ phận phụ huynh chưa hiểu đúng tinh thần của việc dạy 2 buổi/ngày.

Theo ông Nguyễn Vinh Hưng, việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của giáo dục Việt Nam, học sinh đang có thời lượng học tại trường ít hơn so với các nước trên thế giới. Bộ GD&ĐT đưa ra chương trình buổi 2 để tăng thời lượng giáo dục, hỗ trợ cho học sinh nhằm thực hiện giáo dục toàn diện. Thực hiện Chương trình GDPT 2018 nhưng thời lượng học sinh ở trường ít cũng đồng nghĩa với việc các em phải học với cường độ cao hơn.

“Tất cả các nội dung của buổi 2 đều hỗ trợ cho chương trình GDPT nhưng phân nhóm ra để hỗ trợ. Mục tiêu lớn nhất là giảm quá tải đối với học sinh. Buổi 2 giúp học sinh được phân hóa theo năng lực. Em tiếp thu chậm có thêm thời gian được hỗ trợ, bồi dưỡng; em có năng khiếu nghệ thuật, thể thao được phát huy sở trường; em đam mê STEM hay âm nhạc có thêm cơ hội trải nghiệm. Thêm thời lượng, hình thức, huy động thêm các nguồn lực khác là để giảm áp lực, giảm tải cho học sinh trong việc thực hiện các yêu cầu cần đạt”.

Khi các hoạt động này được tổ chức bài bản trong nhà trường, dạy học 2 buổi/ngày cũng góp phần giảm tình trạng dạy thêm, học thêm. Học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, có định hướng; phụ huynh giảm bớt lo lắng, áp lực đưa đón, chi phí học thêm. Tuy nhiên, để chủ trương này phát huy hiệu quả, rất cần sự đồng thuận từ phụ huynh. Ngành giáo dục đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn để các trường triển khai đúng định hướng.