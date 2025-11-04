Bão Kalmaegi gây lũ lịch sử tại Philippines, gần 70 người thiệt mạng

Các nhân viên cứu hộ di dời dân sau trận lũ do mưa lớn do bão Kalmaegi gây ra tại tỉnh Cebu, Philippines, ngày 4/11/2025. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo ông Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Phó Giám đốc Cơ quan Phòng vệ dân sự, phần lớn nạn nhân ở Cebu - nơi mưa lớn và lũ quét khiến các con sông dâng cao và cuốn trôi xe cộ, nhà cửa.

Thống đốc tỉnh Cebu, bà Pamela Baricuatro cho rằng nguyên nhân gây ra lũ nghiêm trọng một phần do hoạt động khai thác mỏ và nạo vét sông thiếu kiểm soát, dẫn đến bồi lắng nghiêm trọng, cùng với các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng. Bà kêu gọi mở cuộc điều tra và xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Tỉnh Cebu - nơi có hơn 2,4 triệu cư dân sinh sống, vẫn đang phục hồi sau trận động đất có độ lớn 6,9 hôm 30/9, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. Chính quyền địa phương cho biết hàng nghìn người từng mất nhà vì động đất đã được chuyển đến các trung tâm sơ tán kiên cố trước khi bão đến, giúp hạn chế thương vong ở khu vực phía bắc tỉnh. Ngoài Cebu, các trường hợp tử vong khác được ghi nhận tại Nam Leyte và Bohol.

Trong khi đó, quân đội Philippines xác nhận một trực thăng Super Huey đã bị rơi ở tỉnh Agusan del Sur trên đảo Mindanao ngày 4/11, khiến toàn bộ 6 người - gồm 2 phi công và 4 thành viên phi hành đoàn - thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ sau bão.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, trước khi bão đổ bộ, nhà chức trách Philippines đã sơ tán khoảng 400.000 người đến nơi an toàn, trong khi hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải bị kẹt tại gần 100 cảng do lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa bị hủy vì thời tiết xấu.

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết, trong 24 giờ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, khu vực thành phố Cebu ghi nhận lượng mưa lên tới 183mm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 131mm của cả tháng 11. Bão Kalmaegi sau đó di chuyển về phía tây, qua vùng biển Linapacan thuộc tỉnh Palawan, với sức gió 120km/h, giật tới 165km/h. Hiện bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến bão nhiệt đới ngày càng mạnh và mưa lớn hơn. Philippines - quốc gia hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, cùng với động đất và núi lửa hoạt động thường xuyên, tiếp tục là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước thiên tai trên thế giới.