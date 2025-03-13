Gian khó chẳng thể ngăn bước chân đến trường

Niềm vui rạng rỡ của các em học sinh lớp một trong ngày tựu trường

Rộn ràng chuẩn bị cho năm học mới

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Par Ay (xã A Lưới 1), các con của chị Hồ Thị Kim (người Pa Cô) hào hứng chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Cô chị lớn Lê Hiền Hội năm nay học lớp 12, ngồi tỉ mỉ dán nhãn, bọc bìa tập vở cho các em: đứa lên lớp 6, đứa vào lớp 1. Các em nhỏ ríu rít ngồi quanh nhìn chị ghi tên mình lên từng quyển vở mới tinh, mân mê những cây bút, thước, tẩy... đầy màu sắc. Tiếng cười đùa vang lên giữa không gian núi rừng tĩnh lặng.

Nhìn các con háo hức bày biện sách vở, chị Kim ưng bụng lắm. Sách vở cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ, chị cùng các con rà soát lại những món đồ còn thiếu để mai ra chợ trung tâm mua thêm. Dù thuộc diện cận nghèo, lại có đến 5 người con, chị vẫn quyết tâm cho con học đến hết lớp 12. Hiện tại, ngoài đứa con đầu đã đi làm công nhân sau khi tốt nghiệp THPT, năm học này, chị Kim có 4 con đi học, nhỏ nhất mới vào mẫu giáo. Chị nhẩm tính, tiền mua sắm sách vở, đóng các khoản đầu năm khoảng 6 triệu đồng, vừa bằng số tiền thu hoạch từ vụ ngô vừa qua.

Chị Kim chia sẻ: “Cả 2 vợ chồng đều làm nương rẫy nên kinh tế khó khăn. Mỗi dịp đầu năm học mới, chúng tôi lại phải tính toán cân đối chi phí. Không đủ tiền để mua sắm một lần, tôi phải chuẩn bị dần từng món. Sách giáo khoa đặt mua ở trường, chưa có tiền cũng có thể trả sau. Vở, bút viết, dụng cụ học tập mua ở gần trường. Riêng cặp sách, quần áo mới phải ra tận chợ A Lưới (xã A Lưới 2) mới có. Dù vất vả, nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng để các con có đủ sách vở, quần áo mới, không thua kém bạn bè. Có đồ mới, tụi nhỏ vui lắm, háo hức chờ ngày khai giảng”.

Học sinh A Lưới sẵn sàng bước vào năm học mới

Ở cùng thôn, các con của anh Hoàng Tô Ni Soan (người Pa Cô) cũng háo hức bày biện sách vở, dụng cụ học tập mới. Chị Hồ Thị Thương, vợ anh Soan vừa làm nương rẫy vừa buôn bán tạp hóa nên cũng có đồng ra, đồng vào. Trước ngày tựu trường, 2 vợ chồng đèo nhau ra chợ A Lưới cách nhà 35km để mua sắm. Hai con của anh Soan năm nay đứa lên lớp 8 Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới (xã A Lưới 2), đứa học lớp 5 Trường TH&THCS Hồng Thủy (xã A Lưới 1).

Nhà cách Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới tận 35km nhưng anh vẫn quyết đưa con đến trường trung tâm tìm con chữ. Hoàng Ngọc Anh Khuê, con gái anh Soan, học nội trú, cuối tuần bố lại đến đón về nhà. Cô bé ngoan, học giỏi nên dù xa xôi, cách trở, anh Soan vẫn kiên nhẫn đồng hành cùng con. “Thấy con thích học, lại có kết quả tốt, cực khổ mấy cũng xứng đáng. Năm học mới này, tôi đã sắm sửa quần áo, sách vở, đồ dùng để con yên tâm học tập. Dù ở miền núi xa xôi nhưng chuyện học thì nhất định phải lo chu đáo”, anh Soan mỉm cười.

Bố là thương binh đã già yếu, mẹ đi làm xa trong miền Nam, Hồ Văn Hùng, học sinh lớp 12 Trường THCS&THPT Hồng Vân tự tay chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới. Dù còn nhỏ tuổi nhưng em tính toán đâu vào đấy, vén khéo sắm đủ sách vở, quần áo. Hùng kể: “Để tiết kiệm, năm nào em cũng mua lại sách giáo khoa từ các anh chị ở khóa trước. Dù đã sử dụng nhưng sách vẫn còn mới, sạch sẽ, thẳng nếp. Năm nay, em chỉ mua một chiếc áo trắng để mặc ngày khai giảng, còn quần áo năm trước vẫn còn tốt nên em không sắm thêm. Em chỉ xin bố mẹ 300 nghìn đồng là đủ mua sắm cho năm học mới”.

Chắt chiu để con tìm chữ

Hòa chung không khí rộn ràng khắp mọi miền chuẩn bị cho năm học mới, những ngày cuối tháng 8, con đường lên xã A Lưới 1 rộn ràng hơn thường lệ. Với nhiều em nhỏ ở đây, ngày khai trường không chỉ là khởi đầu một năm học mà còn là dịp để khoe áo mới, cặp sách mới. Thế nên, các em hồi hộp đếm từng ngày đến lớp. Ngày tựu trường, học sinh háo hức mặc những bộ quần áo mới, trên vai là chiếc cặp mới tinh, còn thơm mùi vải.

Ríu rít trở về nhà, trên tay các em xách theo bộ sách giáo khoa mới mà cha mẹ đặt mua ở trường, mang theo niềm háo hức chờ đợi lễ khai giảng sắp đến. Niềm háo hức ấy đủ để quên đi chặng đường xa, đèo dốc đến trường. Em Lê Đức Huy, học sinh lớp 6 Trường TH&THCS Hồng Thủy khoe: “Đây là bộ đồ mẹ con mới mua. Năm nay, con không phải dùng lại cặp cũ, chiếc cặp hình siêu nhân mẹ mới mua này con rất thích, còn cả hộp bút màu rất đẹp”.

Tại chợ A Lưới, các gian hàng quần áo học sinh, cửa hàng văn phòng phẩm những ngày cuối tháng 8 đông đúc hẳn. Nhiều bà mẹ, ông bố người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu vừa tất bật bán mớ rau, rổ bắp, vừa tranh thủ ghé cửa hàng chọn mua chiếc áo trắng, đôi giày mới cho con. Họ lựa chọn kỹ từng chiếc áo, so từng kích cỡ giày, ai cũng muốn mang về cho con mình một niềm vui trọn vẹn trong ngày khai trường.

Ở Hồng Thủy trước đây (nay là xã A Lưới 1) vẫn chưa có chợ nên muốn mua đồ đẹp, chị Kim phải chạy xe ra tận chợ A Lưới. Chị tranh thủ chở theo bao bắp, mớ sắn để bán lấy thêm tiền mua sắm cho con. Chị Kim kể: “Mỗi năm làm được 2 vụ ngô thì 1 vụ dành tiền để mua sắm quần áo, sách vở, đóng các khoản đầu năm học. Chị đã dành dụm suốt cả vụ hè, không đủ thì bán thêm sắn, kiếm thêm măng rừng”.

Nhiều gia đình ở các xã A Lưới còn lắm khó khăn, nhưng họ luôn dành riêng những đồng tiền tiết kiệm từ mùa rẫy chuẩn bị cho năm học mới. Cả năm cặm cụi trồng sắn, trồng ngô, làm ruộng, nuôi gà… không chỉ để lo cái ăn, cái mặc, nhiều phụ huynh vẫn ưu tiên việc sắm sửa cho con cái đến trường.

Bên cạnh sự chuẩn bị của phụ huynh, năm học mới của học sinh ở các xã A Lưới luôn có sự hỗ trợ từ nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, mạnh thường quân. Trước thềm năm học mới, học sinh nghèo ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Roàng được nhận hàng trăm suất quà gồm sách giáo khoa, vở, ba lô và đồ dùng học tập từ nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Thầy giáo Phan Phước Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Roàng cho hay, trong lễ tổng kết năm học và suốt mùa hè đến nay, học sinh nghèo của trường được tặng nhiều suất quà gồm sách vở, cặp, dụng cụ học tập, xe đạp… đầy đủ đồ dùng của học sinh trong năm học. Nhà trường kết nối với các đơn vị, cá nhân hảo tâm, lựa chọn những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để em nào cũng có đủ sách vở, đồ dùng cho năm học mới. Đây là điểm tựa vững chắc để học sinh vùng cao vững bước đến trường.

Học sinh dân tộc thiểu số được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, từ tiền ăn bán trú đến chế độ học bổng. Nhờ vậy, con đường đến trường của học sinh ở các xã A Lưới bớt gập ghềnh. Nếu như nhiều năm trước, đầu năm học ở A Lưới vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học theo cha mẹ đi rẫy, thì nay, tỷ lệ đến lớp gần như đạt 100%.

Dù còn nhiều gian khó, nhưng ở vùng cao này, ngày khai giảng và tiếng trống khai trường vẫn luôn được học sinh, phụ huynh chào đón trong niềm hứng khởi. Bởi đây là ngày mở ra một hành trình học tập mới đầy hy vọng của học sinh cùng với niềm tin gửi gắm của cha mẹ vào con chữ: tri thức là con đường giúp con cái họ vươn lên, thay đổi cuộc sống.