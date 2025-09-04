Hanwha Life Việt Nam tiếp bước đến trường cho học sinh khó khăn tại Huế

Đại diện Trường Tiểu học Xuân Phú nhận bảng biểu trưng tài trợ từ Đại diện Hanwha Life Việt Nam

Tham dự chương trình, về phía đại diện trường Tiểu học Xuân Phú, có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Thủy An và bà Tôn Nữ Kim Thoa - Phó Hiệu trưởng; về phía đại diện trường THCS Đặng Dung, có ông Lê Anh Dũng – Hiệu trưởng, bà Văn Thị Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng cùng một số thầy cô của trường. Về phía Hanwha Life Việt Nam có sự tham gia của bà Trương Thị Vân Anh – Trưởng Bộ phận Marketing, ông Bùi Văn Đoái - Giám đốc Kinh doanh Vùng, cùng một số đại diện kinh doanh khác tại địa phương.

Sáng ngày 19/9, tại trường Tiểu học Xuân Phú Hanwha Life Việt Nam đã trao tặng 30 suất quà khuyến học cho 30 em học sinh học sinh nghèo vượt khó của trường, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Buổi chiều cùng ngày, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục trao tặng 30 suất quà khuyến học trị giá 500.000 đồng/phần cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Đặng Dung. Tổng giá trị quà tặng đã trao ở 2 sự kiện là 30 triệu đồng, thay cho lời động viên của Hanwha Life Việt Nam khích lệ các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và cố gắng trên con đường học tập.

Đại diện hai trường học bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn đến Hanwha Life Việt Nam đã triển khai chương trình mang đậm tính nhân văn và ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây không chỉ là hành động thiết thực nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của doanh nghiệp trong công tác khuyến học, khuyến tài và đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội.

Đại diện trường THCS Đặng Dung nhận bảng trao tượng trưng từ Hanwha Life Việt Nam

Chia sẻ tại chương trình, đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết: “Hanwha Life Việt Nam luôn xem việc sẻ chia với cộng đồng là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển bền vững, trong đó thúc đẩy giáo dục là một trong những mục tiêu trọng tâm. Hướng đến việc quan tâm và hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn bước vào năm học mới 2025-2026, Hanwha Life Việt Nam rất vinh dự khi được đồng hành cùng trường Tiểu học Xuân Phú và trường THCS Đặng Dung trong hoạt động ý nghĩa này tại Huế. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương đến thế hệ trẻ tại các địa phương khác.”

Sự kiện CSR tại thành phố Huế nằm trong chuỗi chương trình “Trao bảo vệ, trọn an tâm” năm thứ hai của Hanwha Life Việt Nam. Trong năm 2024, Hanwha Life đã tổ chức thành công 39 sự kiện CSR, trao tặng hàng ngàn món quà ý nghĩa như học bổng, dụng cụ học tập, máy tính, xe đạp, quà tiền mặt, thẻ bảo hiểm y tế, lớp đào tạo tài chính cá nhân,... cho gần 2.500 người thụ hưởng tại 25 tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam. Nối tiếp thành công đó, công ty đã quyết định đưa “Trao bảo vệ, trọn an tâm” trở lại trong năm 2025 với quy mô lớn hơn, triển khai tại nhiều tỉnh thành hơn để lan tỏa yêu thương đến nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ trong xã hội.

“Hanwha Life sẽ luôn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua những sáng kiến xây dựng giá trị dài hạn cho người Việt dựa trên 3 mũi nhọn: Bảo vệ trẻ em, Thúc đẩy giáo dục và Chăm lo sức khỏe cộng đồng”, đại diện công ty chia sẻ.

Các em học sinh vui mừng khi nhận được quà khuyến học từ Hanwha Life Việt Nam

Trước đó, cũng tại Huế, trong tháng 7, Hanwha Life Việt Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới thu hút gần 300 khách hàng tham dự, tạo điều kiện để đội ngũ tư vấn tài chính kết nối chặt chẽ hơn với người dân địa phương. Không chỉ tiếp nối những giá trị của dòng sản phẩm hiện tại, các sản phẩm mới còn được cải tiến vượt bậc về quyền lợi và tính linh hoạt, giúp khách hàng chủ động ứng phó với rủi ro, bảo vệ sức khỏe và tài chính cho tương lai của cá nhân cùng gia đình một cách vững chắc, thể hiện nhất quán tinh thần đồng hành và nâng tầm bảo vệ người Việt của Hanwha Life.

Trong sự kiện giới thiệu sản phẩm bảo hiểm mới, khách hàng của thành phố Huế còn được lắng nghe phần chia sẻ chuyên sâu về sức khỏe từ Bác sĩ Nguyễn Lưu Hồng Đăng, Bác sĩ Chuyên khoa 1 - Phó Giám đốc Y khoa Viện Di Truyền Y học (Gene Solutions) với chủ đề phòng ngừa và ứng phó với ung thư. Đây là một hoạt động Hanwha Life Việt Nam mong muốn gia tăng giá trị thiết thực cho khách hàng tham gia khi không chỉ cung cấp kiến thức thực tiễn về các nguyên nhân, nguy cơ, phương pháp phòng ngừa ung thư, mà còn mở rộng thêm góc nhìn mới cho khách hàng về việc bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và tầm quan trọng của việc dự phòng nguồn lực tài chính.

Với những giá trị giúp xây dựng cộng đồng ngày càng phồn thịnh, hạnh phúc, Hanwha Life Việt Nam 4 năm liên tiếp (2021-2024) được vinh danh là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” của The Saigon Times. Ngoài ra, công ty cũng được trao tặng hàng loạt các danh hiệu và giải thưởng danh giá khác như Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 9 năm liên tiếp (2017-2025), Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2020-2024) do Vietnam Report công bố,…