Khai mạc ngày hội "Việc làm bền vững" năm 2025

Ngày hội có sự tham gia của 34 đơn vị với hơn 40 gian hàng của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu trên 12.000 cơ hội tuyển dụng và tuyển sinh trong, ngoài nước. Trong đó, các doanh nghiệp cần tuyển hơn 7.000 lao động, còn các trường cao đẳng, trung cấp đưa ra hơn 5.000 chỉ tiêu tuyển sinh.

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp giải quyết việc làm, khai thác tối đa lợi thế nguồn nhân lực, góp phần giảm thất nghiệp và thiếu việc làm. Chỉ tính từ năm 2024 đến nửa đầu năm 2025, thành phố đã kết nối giải quyết việc làm cho hơn 28.200 lao động, trong đó gần 3.900 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh hơn 23.000 học viên, số tốt nghiệp đạt 14.803 người. Qua đó, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố đạt 75%.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, thị trường lao động thành phố vẫn còn bất cập. Tình trạng mất cân đối cung, cầu lao động tiếp diễn; khu vực phi chính thức chất lượng việc làm còn thấp; tính ổn định, bền vững chưa cao. Hoạt động sàn giao dịch việc làm chưa phát huy hết tiềm năng. Ngày hội “Việc làm bền vững” năm 2025 được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế này, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động.

Sinh viên, người lao động tìm hiểu thông tin tuyển sinh, cơ hội học nghề tại gian tư vấn

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: “Ngày hội việc làm bền vững không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận việc làm cho người lao động, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, hiệu quả và bền vững. Để làm được điều đó, thành phố tập trung vào nhiều hướng đi: Mở rộng cơ hội việc làm cho người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật; tạo điều kiện cho thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp; đẩy mạnh kết nối cung, cầu qua sàn giao dịch việc làm và nền tảng số; cải cách thủ tục để bảo đảm quyền lợi người lao động nhanh chóng, minh bạch; gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp".

Ngày hội việc làm bền vững chính là chìa khóa để vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, đồng thời cũng là lời cam kết của Huế trong việc đồng hành, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp cùng phát triển.