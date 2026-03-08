Nhiều quốc gia Trung Đông tiếp tục đóng cửa, hạn chế khai thác không phận

Do ảnh hưởng chiến sự, nhiều quốc gia khu vực Trung Đông tiếp tục đóng cửa không phận hoặc hạn chế khai thác. (Ảnh minh họa)

Theo đó, một số Vùng thông báo bay (FIR) trong khu vực đã đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế khai thác do tình hình an ninh như Bahrain FIR (OBBB) đóng cửa từ 15 giờ 31 phút UTC (giờ quốc tế) ngày 6/3 đến 4 giờ UTC ngày 7/3.

Tại Iran, Tehran FIR (OIIX) đóng cửa đối với tất cả các chuyến bay từ 19 giờ 48 phút UTC ngày 6/3 đến 8 giờ 30 phút UTC ngày 15/3, ngoại trừ chuyến bay bệnh viện, tìm kiếm cứu nạn (SAR), chuyến bay nhà nước, chuyến bay quân sự và chuyến bay được cơ quan hàng không Iran cho phép trước. Ngoài ra, Iran cũng cảnh báo khu vực xung đột có thể mở rộng ra vùng biển quốc tế thuộc vịnh Ba Tư và biển Oman trong FIR Tehran.

Tại Qatar, FIR Doha (OTDF) bị hạn chế hoạt động, Doha FIR đóng cửa từ 21 giờ 43 phút UTC ngày 6/3 đến 4 giờ 59 phút UTC ngày 7/3. Từ 5 giờ UTC đến 12 giờ UTC ngày 7/3, FIR Doha đóng cửa đối với các chuyến bay quá cảnh, chỉ cho phép chuyến bay đi/đến các sân bay trong FIR với điều kiện chuyến bay đến qua điểm LAEEB, chuyến bay đi qua điểm DATRI và phải được phê duyệt trước.

Tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE), hạn chế khai thác FIR Emirates, hiện tại, FIR Emirates đã đóng cửa một phần, áp dụng nhiều biện pháp điều tiết khai thác. Các chuyến bay đi/đến chỉ được phép qua một số điểm đường bay xác định như ITRAX, SODEX, MENSA, TAPRA, PASOV, MUSAP, TANSU, PEKEM,…

Chuyến bay quá cảnh chỉ được phép theo hướng tây qua waypoint LUDID. Đồng thời, áp dụng biện pháp điều tiết luồng không lưu (Flow Control) đối với các chuyến bay rời UAE qua các điểm MEMTU / ULBIS / TANSU / PEKEM. Các chuyến bay khởi hành phải yêu cầu slot cất cánh trước tối đa 2 giờ so với giờ cất cánh dự kiến. Ngoài ra, một số đường hàng không M318 và M550 trong FIR UAE tạm thời đóng cửa do hoạt động quân sự.

Tại FIR Jeddah (Saudi Arabia), một số đường bay ATS trong FIR Jeddah không khả dụng theo biện pháp khai thác dự phòng. Các tàu bay hoạt động trong FIR này được khuyến cáo mang theo nhiên liệu dự phòng đủ để bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh.

Tại FIR Muscat (Oman), các chuyến bay từ UAE vào Muscat FIR qua waypoint TARDI phải tuân thủ các tuyến bay được chỉ định; có thể áp dụng biện pháp điều tiết luồng không lưu và yêu cầu ATC clearance bắt buộc.

