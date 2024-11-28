Hơn 220 cán bộ được tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động

Trên 220 học viên là cán bộ, điều tra viên của các xã, phường tham gia tập huấn

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, thị trường lao động là một trong những thị trường trọng yếu của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc thu thập thông tin giúp hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động, phục vụ hoạch định chính sách giải quyết việc làm và xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hoạt động điều tra cung - cầu lao động đã được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Các văn bản chỉ đạo ban hành kịp thời, phần mềm thu thập dữ liệu liên tục được hoàn thiện, giảm thiểu trùng lặp căn cước công dân, nâng cao khả năng trích xuất dữ liệu đa chiều. Lực lượng công an đã phối hợp đối chiếu, làm sạch và kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao tính chính xác, đồng bộ của số liệu.

Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ phụ trách lao động - việc làm ở các cấp; đồng thời bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức và điều tra viên.

Trong chương trình, các báo cáo viên tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ thu thập và tổng hợp thông tin thị trường lao động, hướng dẫn sử dụng thiết bị điện tử để điều tra bằng phiếu điện tử. Ngoài truyền đạt kiến thức, báo cáo viên còn chia sẻ kinh nghiệm thực tế, giải đáp vướng mắc để các cán bộ cơ sở, điều tra viên có thể áp dụng hiệu quả khi thực hiện tại địa phương.

Sau lớp tập huấn cấp thành phố, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai 10 lớp tập huấn cấp xã, phường theo cụm, đảm bảo toàn bộ lực lượng điều tra được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức, góp phần thực hiện thành công công tác thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2025.