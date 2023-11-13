Hợp tác phát triển dữ liệu di sản

Trao đổi hợp tác giữa các đơn vị tại buổi làm việc. Ảnh: NDA

Tại buổi làm việc, Giám đốc Hoàng Việt Trung khẳng định Huế sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với NDA trong các hoạt động chuyên môn và kỹ thuật, nhằm đẩy mạnh quy mô chuyển đổi số, từng bước biến dữ liệu di sản thành nguồn lực cho phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh, việc quản lý, bảo tồn và khai thác giá trị di sản bằng công nghệ hiện đại là xu hướng tất yếu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, Cố đô Huế ra thế giới.

Về phía NDA, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đánh giá cao vị thế của Quần thể di tích Cố đô Huế trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Ông dẫn chứng các nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) và Nghị quyết 71-NQ/TW (ngày 22/8/2025) để làm cơ sở pháp lý cho công cuộc chuyển đổi số di sản. Ông cũng giới thiệu một số giải pháp công nghệ thí điểm của Hiệp hội trong định danh, lưu trữ và bảo tồn cổ vật, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong định hướng hợp tác, NDA đề xuất nhiều sáng kiến như số hóa di tích và cổ vật, xây dựng bản đồ dữ liệu, khai thác dữ liệu hành vi du khách để phát triển dịch vụ du lịch. Trọng tâm hợp tác còn bao gồm hỗ trợ kiến trúc dữ liệu, đào tạo nhân lực an toàn thông tin, tổ chức hội thảo chuyên ngành và kết nối chuyên gia quốc tế.

Hai bên thống nhất sẽ hợp tác lâu dài, tập trung vào xây dựng hạ tầng dữ liệu, cổng thông tin mở và hướng tới hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản Huế. Đồng thời, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn cũng được đưa vào kế hoạch phối hợp.

Cuộc họp đã mở ra hướng đi mới cho công cuộc chuyển đổi số trong bảo tồn di sản Cố đô Huế, đặt nền móng để từng bước đưa kho tàng văn hóa cố đô hội nhập kỷ nguyên kinh tế số, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược phát triển dữ liệu quốc gia và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.