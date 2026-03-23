Lưu kỷ niệm với photobooth

HNN - Với công nghệ hiện đại cùng những phụ kiện độc đáo, photobooth (phòng chụp ảnh tự động lấy liền) đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ Cố đô, nơi lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ.

 Photobooth thu hút giới trẻ với công nghệ hiện đại cùng những phụ kiện độc đáo

Đa dạng lựa chọn

Tìm đến tiệm Photo Razzle Dazzle (đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa), bạn trẻ Nguyễn Thị Thanh Lam (phường Thủy Biều) cùng bạn học chọn phụ kiện và khung hình để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Thanh Lam chia sẻ: “Biết đến photobooth thông qua mạng xã hội nên hôm nay em cùng bạn đến trải nghiệm. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là ra trường nên em muốn ghi lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau qua bộ ảnh này”.

Xuất hiện tại Huế từ cuối năm 2024, càng ngày dịch vụ photobooth càng được giới trẻ Cố đô yêu thích. Chị Trần Thiên Ý, quản lý Photo Razzle Dazzle cho biết: “Với photobooth, người dùng có thể tự do tạo dáng, chụp ảnh và xem hình ảnh của mình ngay trong khung hình. Cùng với hệ thống máy ảnh và thiết bị hỗ trợ như màn hình, đèn, người dùng còn có thể sử dụng các phụ kiện đi kèm để tạo nên những bức ảnh mang dấu ấn cá nhân”.

Hiện nay, Photo Razzle Dazzle đang có trên 40 loại khung hình khác nhau. Ngoài các khung hình tối giản, khách hàng còn có thể chọn lựa khung theo chủ đề lễ, Tết hoặc khung hình gắn hashtag các trường trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dùng có thể biến tấu thêm với hàng trăm phụ kiện khác nhau như nón, mũ, kính, trang phục, gấu bông giúp người dùng thỏa sức biến hóa phong cách trong mỗi bức hình”, chị Ý cho biết thêm.

Trong khi Photo Razzle Dazzle mang phong cách hiện đại, thì Ngói Photobooth (đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ) lại tạo dấu ấn bằng phong cách Việt mang hơi hướng hoài cổ. Lương Gia Hân, quản lý tiệm chia sẻ: “Chúng tôi sử dụng các tông màu ảnh như xám xanh, hồng cam, đỏ đô, xanh than… kết hợp với phụ kiện truyền thống như nón lá, cờ Tổ quốc, nhằm tạo sự mới lạ và khơi gợi niềm tự hào văn hóa trong mỗi bức hình của người trẻ”.

Lưu giữ kỷ niệm

Hiện nay, các phòng chụp ảnh tự động lấy liền cung cấp hai chế độ chụp: Chụp mặc định và chụp chủ động thông qua điều khiển. Trong đó, thời gian chụp thường kéo dài từ 100 - 150 giây cho 10 bức hình. Với mức giá dao động từ 70.000 - 100.000 đồng, người dùng có thể sở hữu những tấm ảnh in chất lượng để làm kỷ niệm.

Thanh Lam chia sẻ: “Với em, mức giá này khá hợp lý. Cảm giác được cầm trên tay tấm ảnh in với hashtag tình bạn, khung hình trường học thật sự rất đặc biệt, ý nghĩa hơn so với việc lưu trong điện thoại”.

Không chỉ đi cùng bạn bè, nhiều người trẻ còn chọn photobooth để lưu giữ khoảnh khắc gia đình. Trần Thị Ngọc Nhi (phường Kim Long) cho biết: “Photobooth không chỉ là nơi chụp ảnh vui cùng bạn bè thanh niên, mà còn là không gian để em và gia đình lưu lại những khoảnh khắc đời thường đầy ý nghĩa. Việc cùng ba mẹ đeo kính ngộ nghĩnh, tạo dáng trước ống kính mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp. Những tấm ảnh in ra được gia đình em trân trọng, lưu giữ như một kỷ niệm đẹp”.

Không còn đơn thuần là một trào lưu, photobooth đã trở thành “trạm dừng chân” thú vị, nơi mỗi người lưu giữ khoảnh khắc và kể lại câu chuyện thanh xuân của mình qua từng khung hình.

Bài, ảnh: MAI HUẾ
Xem video ngắn - thói quen mới và hệ lụy với giới trẻ

Chỉ vài năm trở lại đây, những đoạn video ngắn vài chục giây trên các nền tảng mạng xã hội đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống. Trong đó, TikTok nổi lên như một “kho nội dung” phong phú, nơi chỉ cần vài giây lướt qua cũng đủ khiến người xem bị cuốn vào vòng xoáy nội dung ngắn. Sự nhanh, gọn, hấp dẫn của video ngắn đang dần thay đổi cách giới trẻ tiếp nhận thông tin, học tập và giải trí. Nhưng cùng với đó cũng là hệ lụy không hề nhỏ nếu người xem không kiểm soát được thời gian của chính mình.

Xem video ngắn - thói quen mới và hệ lụy với giới trẻ
Lặng lẽ những tiệm sách cũ...

Ngày trước, mỗi khi bước vào một tiệm sách cũ, điều đầu tiên mọi người thường thấy là những chồng sách cao hơn đầu người, trang giấy đã mủn theo thời gian, sờn góc. Trong không gian yên tĩnh ấy, người đọc kiên nhẫn lật tìm từng cuốn một như thể đang khám phá một kho tàng nhỏ. Nhưng ngày nay, những không gian như thế ở Huế đang dần biến mất...

Lặng lẽ những tiệm sách cũ
Làm đẹp trở thành kỹ năng của người trẻ

Những năm gần đây, không ít bạn trẻ chủ động đăng ký các lớp học trang điểm cá nhân để hiểu gương mặt của mình, chọn tông trang điểm phù hợp và tạo dựng phong cách riêng.

Làm đẹp trở thành kỹ năng của người trẻ
Mang hoa lá lên vải

Với trí tưởng tượng bay bổng và những nguyên vật liệu thân thuộc, họa sĩ Nguyễn Văn Tiên (phường Kim Long) đã tạo nên không gian trải nghiệm lý thú với phương pháp nhuộm hoa văn thủ công Tataki - zome.

Mang hoa lá lên vải
Đến Đông Ba chụp ảnh xuân

Những ngày cận tết Nguyên đán, khi không khí xuân len lỏi trên từng con phố, chợ Đông Ba lại trở nên nhộn nhịp, rực rỡ. Bên cạnh vai trò là trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố, ngôi chợ hơn 100 năm tuổi này còn trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân, du khách để chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc xuân mang đậm dấu ấn Huế.

Đến Đông Ba chụp ảnh xuân

