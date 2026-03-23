Lưu kỷ niệm với photobooth

Photobooth thu hút giới trẻ với công nghệ hiện đại cùng những phụ kiện độc đáo

Đa dạng lựa chọn

Tìm đến tiệm Photo Razzle Dazzle (đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa), bạn trẻ Nguyễn Thị Thanh Lam (phường Thủy Biều) cùng bạn học chọn phụ kiện và khung hình để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Thanh Lam chia sẻ: “Biết đến photobooth thông qua mạng xã hội nên hôm nay em cùng bạn đến trải nghiệm. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là ra trường nên em muốn ghi lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau qua bộ ảnh này”.

Xuất hiện tại Huế từ cuối năm 2024, càng ngày dịch vụ photobooth càng được giới trẻ Cố đô yêu thích. Chị Trần Thiên Ý, quản lý Photo Razzle Dazzle cho biết: “Với photobooth, người dùng có thể tự do tạo dáng, chụp ảnh và xem hình ảnh của mình ngay trong khung hình. Cùng với hệ thống máy ảnh và thiết bị hỗ trợ như màn hình, đèn, người dùng còn có thể sử dụng các phụ kiện đi kèm để tạo nên những bức ảnh mang dấu ấn cá nhân”.

Hiện nay, Photo Razzle Dazzle đang có trên 40 loại khung hình khác nhau. Ngoài các khung hình tối giản, khách hàng còn có thể chọn lựa khung theo chủ đề lễ, Tết hoặc khung hình gắn hashtag các trường trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dùng có thể biến tấu thêm với hàng trăm phụ kiện khác nhau như nón, mũ, kính, trang phục, gấu bông giúp người dùng thỏa sức biến hóa phong cách trong mỗi bức hình”, chị Ý cho biết thêm.

Trong khi Photo Razzle Dazzle mang phong cách hiện đại, thì Ngói Photobooth (đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ) lại tạo dấu ấn bằng phong cách Việt mang hơi hướng hoài cổ. Lương Gia Hân, quản lý tiệm chia sẻ: “Chúng tôi sử dụng các tông màu ảnh như xám xanh, hồng cam, đỏ đô, xanh than… kết hợp với phụ kiện truyền thống như nón lá, cờ Tổ quốc, nhằm tạo sự mới lạ và khơi gợi niềm tự hào văn hóa trong mỗi bức hình của người trẻ”.

Lưu giữ kỷ niệm

Hiện nay, các phòng chụp ảnh tự động lấy liền cung cấp hai chế độ chụp: Chụp mặc định và chụp chủ động thông qua điều khiển. Trong đó, thời gian chụp thường kéo dài từ 100 - 150 giây cho 10 bức hình. Với mức giá dao động từ 70.000 - 100.000 đồng, người dùng có thể sở hữu những tấm ảnh in chất lượng để làm kỷ niệm.

Thanh Lam chia sẻ: “Với em, mức giá này khá hợp lý. Cảm giác được cầm trên tay tấm ảnh in với hashtag tình bạn, khung hình trường học thật sự rất đặc biệt, ý nghĩa hơn so với việc lưu trong điện thoại”.

Không chỉ đi cùng bạn bè, nhiều người trẻ còn chọn photobooth để lưu giữ khoảnh khắc gia đình. Trần Thị Ngọc Nhi (phường Kim Long) cho biết: “Photobooth không chỉ là nơi chụp ảnh vui cùng bạn bè thanh niên, mà còn là không gian để em và gia đình lưu lại những khoảnh khắc đời thường đầy ý nghĩa. Việc cùng ba mẹ đeo kính ngộ nghĩnh, tạo dáng trước ống kính mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp. Những tấm ảnh in ra được gia đình em trân trọng, lưu giữ như một kỷ niệm đẹp”.

Không còn đơn thuần là một trào lưu, photobooth đã trở thành “trạm dừng chân” thú vị, nơi mỗi người lưu giữ khoảnh khắc và kể lại câu chuyện thanh xuân của mình qua từng khung hình.