Đón đọc Huế ngày nay số 523, phát hành ngày 12/9

Trang Nhất Huế ngày nay ra ngày 12/9

Nổi bật trên trang 2 có bài: “Đưa di sản Huế vươn tầm thế giới”. Bài viết thông tin về hoạt động ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Thành ủy Huế không chỉ mang ý nghĩa về mặt nghi thức, mà còn mở ra định hướng chiến lược mới: biến những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của Cố đô thành động lực phát triển đột phá thông qua công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, Huế là địa phương miền Trung đầu tiên được Đảng ủy Bộ Ngoại giao lựa chọn ký kết quy chế phối hợp ngay sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Bước đi này khẳng định rõ vị trí chiến lược của mảnh đất Cố đô trên bản đồ đối ngoại địa phương của cả nước. Bản Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 đánh dấu một mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Huế. Với sự đồng hành của Bộ Ngoại giao, Huế không chỉ giữ gìn bản sắc của một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, mà còn tự tin khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đối ngoại chung của đất nước.

Những thông tin thời sự - chính trị của số báo

Trên trang 3, qua bài viết “Từ học tập đến thực hành - bước chuyển mới trong làm theo Bác”, tác giả thông tin: Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đây không chỉ là sự tiếp nối một chủ trương lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy và phương thức tổ chức thực hiện: từ học tập, nhận thức đến thực hành; từ đăng ký, cam kết đến kết quả cụ thể; từ yêu cầu chung về đạo đức đến trách nhiệm trực tiếp của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong đó, một điểm mới rất đáng chú ý là Chỉ thị gắn thực hành theo Bác với nhiệm vụ phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Huế ngày nay số báo này còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý như: Rà soát, quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc; Tiếp sức học sinh khó khăn đến trường; Khi đặc sản Huế được bảo hộ; Rút ngắn khoảng cách địa lý bằng dịch vụ công trực tuyến…

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