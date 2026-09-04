Hôm nay, hơn 302 nghìn học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027

Học sinh, giáo viên hân hoan chào đón năm học mới 2026 - 2027.

Năm học 2026 - 2027, toàn thành phố có 324 cơ sở giáo dục, gồm 298 cơ sở giáo dục công lập và 26 cơ sở giáo dục ngoài công lập, với hơn 302 nghìn học sinh, học viên, trẻ mầm non. Trong đó, có 107.095 học sinh tiểu học, 84.832 học sinh trung học cơ sở, 42.689 học sinh trung học phổ thông, 63.931 trẻ mầm non và 3.556 học viên giáo dục thường xuyên.

Điểm nhấn của Lễ Khai giảng năm nay là tổ chức thống nhất, đồng loạt trên toàn thành phố, theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng và động lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, học viên bước vào năm học mới.

Điểm cầu chính của thành phố được đặt tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm toàn quốc. Đây cũng là địa điểm diễn ra Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, tạo dấu ấn đặc biệt trong ngày khai giảng năm học mới.

Theo chương trình, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình riêng của từng đơn vị.

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện chương trình Lễ Khai giảng chung toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Lễ Khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với việc tổ chức đồng loạt, thống nhất, Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 không chỉ đánh dấu thời điểm bắt đầu năm học mới mà còn tạo khí thế, niềm tin và động lực để toàn ngành giáo dục triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới.