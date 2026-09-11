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VÒNG 1 LƯỢT ĐI GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2026-2027:

Khởi đầu nan

ClockThứ Sáu, 11/09/2026 17:58
HNN.VN - Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Huế có trận khai màn tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026 - 2027 vào chiều 11/9. Trái với kỳ vọng, các chân sút Cố đô đã không thể giữ lại điểm số trên sân Tự Do trước đối thủ Bình Minh Sài Gòn.

Niềm tin ngày trở lạiGiải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026/2027: Cuộc đua chưa thể gọi tên

 Cuộc đối đầu giữa CLB Bóng đá Huế (áo tím) và CLB Bóng đá Bình Minh Sài Gòn.

Xuất phát bằng đội hình 3-4-3 với mục đích tấn công, ép sân đội khách ngay những phút đầu tiên ở trận khai màn, nhưng trong 45 phút đầu tiên, CLB Bóng đá Huế gặp không ít khó khăn trước lối chơi chủ động của Bình Minh Sài Gòn.

Với tỷ lệ kiểm soát bóng 56% so với 44% của CLB Bóng đá Huế, đồng thời tung ra 28 pha tấn công nguy hiểm, trong khi của CLB Bóng đá Huế là 16, nên không ít thời điểm, cả 3 tuyến của đội bóng Cố đô có phần chuệch choạc trước sức ép đối phương, nhất là tuyến tiền vệ.

Trong khi khả năng kết nối, bọc lót của CLB Bóng đá Huế chưa phát huy hiệu quả, sau nhiều tình huống uy hiếp, Bình Minh Sài Gòn có bàn mở tỷ số ở phút 27. Đến phút 38, đội khách tiếp tục tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự CLB Bóng đá Huế để nhân đôi cách biệt.

Cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và tổ chức phòng ngự đã giúp CLB bóng đá Huế thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để thầy trò HLV Lê Chí Nguyện san bằng cách biệt 2 bàn cũng như giữ lại điểm số trên sân nhà.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: CLB Bóng đá Huếsân tự Dogiải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027vòng 1
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