Năng khiếu - điểm khởi đầu của đam mê

Các bạn nhỏ tham gia các hoạt động giáo dục năng khiếu

Trong một lớp học nhỏ ấm cúng trên đường Trần Quang Khải, các bạn nhỏ đang say sưa hoàn thành những bức tranh theo chủ đề mà mình yêu thích. Có bạn vẽ chiếc xe cảnh sát vượt qua vùng lũ với bánh xe lấm lem bùn đất; bạn khác lại tưởng tượng một con tàu vũ trụ oai vệ đang phiêu du trong không gian vũ trụ huyền bí; có bạn lại vẽ không khí Giáng sinh rộn ràng, tươi vui với hình ảnh cây thông, Ông già Noel và người tuyết trắng xóa quen thuộc… Những đôi tay nhỏ bé miệt mài nắn nót từng nét bút, tỉ mỉ tô từng khung màu, thả hồn vào thế giới tưởng tượng đa sắc màu.

Trong số những gương mặt say mê sáng tạo ấy, bé Nhật Minh háo hức với bức tranh đàn cá tung tăng bơi lội dưới lòng đại dương xanh thẳm. Anh Quang Hùng, phụ huynh của bé, chia sẻ: “Vợ chồng tôi thấy con rất thích những bức tranh đầy màu sắc và hay cầm bút vẽ nguệch ngoạc, nên quyết định cho bé đi học vẽ. Điều đáng mừng là chúng tôi đã “bắt sóng” đúng sở thích của con. Bé háo hức mỗi giờ đến lớp và lúc nào cũng muốn khoe thành quả mới khi ba mẹ đến đón về”.

Không chỉ học vẽ, Nhật Minh còn được thử sức với các bộ môn khác như nhảy và hát. Các môn này giúp em phát triển khả năng phối hợp tay - chân, giữ thăng bằng tốt hơn, duy trì cơ thể linh hoạt, dẻo dai và còn hỗ trợ kiểm soát hơi thở, cải thiện phát âm, cảm thụ âm nhạc.

Ở một hành trình khám phá năng khiếu khác, bộ môn múa lại mang đến cho các bé niềm vui làm chủ những chuyển động của cơ thể. “Cô công chúa nhỏ” 5 tuổi của chị Mỹ Huyền, phường Thuận Hóa, đã tìm đến bộ môn múa từ rất sớm. Không chỉ ở lớp, ngay cả khi ở nhà, mỗi khi nghe giai điệu quen thuộc, bé lại biểu diễn những động tác mềm mại, uyển chuyển một cách say mê. Chị Huyền cho biết: “Sự hồn nhiên và niềm yêu thích khiến con múa bằng cả trái tim. Tôi dường như cảm nhận được những câu chuyện mà con đang hóa thân qua từng động tác”.

Sự đa dạng của các bộ môn năng khiếu giúp mỗi bé có một cách riêng để khám phá bản thân. Với Ngọc Quyên, 8 tuổi, phường Thuận Hóa, âm nhạc mở ra một thế giới khác. Em chọn học đàn piano vì yêu những âm thanh trong trẻo, ngân vang của phím đàn. Sau thời gian làm quen, Quyên thừa nhận đây là bộ môn khó vì cần tập trung cao để vừa đọc bản nhạc, vừa điều khiển các ngón tay linh hoạt nhưng với em, đó vẫn là trải nghiệm đáng giá.

Từ thực tế, phần lớn phụ huynh lựa chọn các lớp năng khiếu cho con dựa trên sự quan sát tính cách, sở thích và khả năng duy trì hứng thú đối với bộ môn đó. Các phụ huynh cũng mong rằng, bên cạnh những môn học chính khóa, con có thêm một vài kỹ năng nghệ thuật giúp sẽ giúp bé tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và thể hiện bản thân. Với những trẻ có tài năng nổi bật, việc học năng khiếu còn giúp định hướng tương lai từ sớm. Ngoài ra, đây còn là cách giải trí lành mạnh, giảm thời gian trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử.

Các môn năng khiếu nói chung mang đến cho trẻ cơ hội được thử nghiệm, sáng tạo và thể hiện sự chủ động tư duy, học hỏi. Cô giáo Võ Đông Ty, Nhà sáng lập Lớp Mỹ thuật Cats chia sẻ, điều quan trọng nhất là tôn trọng sở thích của trẻ. Cô nói: “Giáo viên hướng dẫn nhưng trao quyền cho trẻ quyết định chủ đề, nhân vật chính và cách thể hiện. Khi được học theo đúng sở thích, nguyện vọng, được lắng nghe, thấu hiểu thì các bạn nhỏ sẽ trở nên thích thú và tập trung hơn. Ngoài ra, việc hiểu đúng sở thích và tôn trọng tư duy sáng tạo của trẻ giúp mỗi bức tranh mang một dấu ấn riêng biệt, không bị so sánh và trẻ được phát huy tối đa trí tưởng tượng. Đặc biệt, ở trẻ từ 3 tuổi trở lên, việc tiếp xúc sớm với mỹ thuật giúp trẻ cầm bút tốt hơn, hỗ trợ học chữ sau này nhờ cổ tay linh hoạt, làm quen màu sắc, nhận biết đường cong - đường thẳng, hình tròn - hình vuông - tam giác...”.

Nhiều chuyên gia giáo dục khuyến khích phụ huynh nên tạo cơ hội để trẻ thử nghiệm nhiều loại hình năng khiếu khác nhau nhằm tự khám phá khả năng thật sự. Khi trẻ tìm thấy niềm đam mê, cha mẹ nên đồng hành nhưng không gây áp lực để trách phản tác dụng. Sự lắng nghe và định hướng đúng của phụ huynh cùng sự dẫn dắt tận tình của giáo viên sẽ khiến các bộ môn năng khiếu trở thành một trong những hành trang đẹp đẽ và quý giá của tuổi thơ. Hành trang ấy àm giàu thêm trải nghiệm, bồi đắp thế giới nội tâm phong phú của trẻ và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai cho trẻ.