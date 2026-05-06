Sinh viên kiến trúc Huế: Đường đến với nghề

Quỳnh (bên trái) cùng bạn trao đổi một bản vẽ

Hành trình đam mê

Hồ Ngọc Như Quỳnh, sinh viên năm 3 Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, là cái tên được nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến bởi “độ dày thành tích” trong học tập. Tại Hội trại Sáng tạo kiến trúc và nghệ thuật toàn quốc lần thứ 3 diễn ra từ ngày 13 - 21/12/2025 tại Quy Nhơn (Gia Lai) do Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức, công trình của Quỳnh và các cộng sự đoạt giải Nhất.

Một trong những đồ án khiến Quỳnh tự hào là dự án khách sạn “Nguyệt Giang Khúc” tại khu vực phá Tam Giang. Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh thuyền buồm và lưới đánh cá - những biểu tượng quen thuộc của đời sống ngư dân. Từ đó, Quỳnh chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế, tạo nên một không gian không chỉ phục vụ lưu trú mà còn kết nối kiến trúc với văn hóa và tinh thần vùng sông nước. Đồ án này giúp Quỳnh nhận ra kiến trúc không chỉ tạo ra không gian sống mà còn có thể lưu giữ ký ức và truyền tải giá trị cộng đồng.

Áp lực và khát vọng

Theo Trương Thị Quỳnh Như (sinh viên cùng khóa với Quỳnh), kiến trúc là ngành học đòi hỏi nhiều thời gian, kỹ năng và một tư duy luôn đổi mới. Áp lực không chỉ đến từ deadline mà còn từ việc liên tục vượt qua giới hạn bản thân trong từng đồ án. Trong quá trình học, Quỳnh Như cũng như nhiều sinh viên kiến trúc nhận ra rằng phần khó nhất chính là ý tưởng. Kỹ thuật có thể rèn luyện theo thời gian, nhưng để xây dựng một ý tưởng vừa sáng tạo vừa phù hợp với thực tế lại đòi hỏi tư duy sâu và khả năng đổi mới bền bỉ.

Theo Quỳnh và Như, sinh viên kiến trúc Việt Nam cần sự chăm chỉ, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi nhanh. Nền văn hóa đa dạng và có chiều sâu của Huế chính là nguồn cảm hứng lớn cho những ý tưởng thiết kế. Tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn thiếu cơ hội trải nghiệm thực tế và chưa đủ tự tin để tạo dấu ấn cá nhân.

Dù còn nhiều áp lực, sinh viên kiến trúc Huế vẫn cho thấy sự năng động và khả năng thích nghi với xu hướng thiết kế mới.

TS. Nguyễn Vũ Minh, Phó Trưởng khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đánh giá, sinh viên hiện nay năng động và làm chủ công nghệ một cách dễ dàng. Nhờ đó, đồ án của các em thường có tính sáng tạo và tính thẩm mỹ cao. Tính ứng dụng trong các đồ án, bài tập của sinh viên cũng là điểm sáng. Nhiều sản phẩm học tập, nghiên cứu đã dần tiếp cận thực tế, đặc biệt ở các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, cảnh quan, biểu tượng hay các công trình kiến trúc quy mô nhỏ triển khai tại địa phương.

Các đồ án về bảo tồn, cảnh quan hay thực địa di sản cũng cho thấy sự quan tâm đến phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ trong kiến trúc. Đây được xem là một trong những thế mạnh của sinh viên ngành kiến trúc tại Huế.

Tuy nhiên, nhược điểm của các em là chủ yếu dừng ở việc vay mượn hình thức, tức sao chép các chi tiết mái, hoa văn truyền thống rồi đưa vào công trình hiện đại một cách khá máy móc. Đây là điểm mà sinh viên cần điều chỉnh để tạo nên những công trình vừa mang bản sắc văn hóa, vừa phù hợp với xu hướng kiến trúc hiện đại.