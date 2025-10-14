  • Huế ngày nay Online
Cảnh báo thông tin sai sự thật về đóng cửa, giải tán cơ sở giáo dục ngoài công lập

Ngày 15/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi cảnh báo về một số thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Bước tiến vì công bằng giáo dụcHuế: Môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 là ngoại ngữNâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở mầm non ngoài công lập

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các nội dung sai sự thật trên đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ.

Theo baotintuc.vn
