EU kêu gọi tôn trọng nguyện vọng của người dân Venezuela

ClockThứ Hai, 05/01/2026 14:59
EU nêu rõ “sự tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Venezuela vẫn là cách duy nhất để khôi phục nền dân chủ và giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay” tại quốc gia Nam Mỹ.

Quang cảnh thủ đô Caracas của Venezuela rạng sáng 3/1/2026. (Nguồn: THX/TTXVN) 

Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/1 ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hệ quả nghiêm trọng phát sinh sau hành động can thiệp của Mỹ tại Venezuela.

Tuyên bố do Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu công bố, dẫn lời Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas kêu gọi tất cả các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiềm chế tối đa nhằm tránh làm leo thang căng thẳng, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo EU, chỉ có đối thoại và đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau mới có thể giúp Venezuela từng bước thoát khỏi vòng xoáy bất ổn kéo dài.

Bên cạnh đó, Brussels nêu rõ “sự tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Venezuela vẫn là cách duy nhất để khôi phục nền dân chủ và giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay” tại quốc gia Nam Mỹ. Mọi tiến trình chuyển đổi chính trị tại Venezuela phải do chính người dân nước này dẫn dắt, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của nhân dân Venezuela, không áp đặt từ bên ngoài.

EU tái khẳng định trong mọi hoàn cảnh, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được thượng tôn.

Với tư cách là trụ cột của cấu trúc an ninh toàn cầu, các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải gánh vác trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ các nguyên tắc này, bao gồm tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

Ngoài ra, EU cũng cam kết chia sẻ mục tiêu chung trong việc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và nạn buôn bán ma túy - những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Dù vậy, Brussels khẳng định các vấn đề này cần được giải quyết thông qua hợp tác bền vững và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

EU hiện duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ cùng các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại giữa tất cả các bên liên quan. Các cơ quan lãnh sự EU đang phối hợp để bảo đảm an toàn cho công dân châu Âu tại quốc gia này.

Cùng ngày, công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA đã đề nghị một số liên doanh giảm sản lượng khai thác dầu thô trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu gần như tê liệt.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Mỹ Latinh, PDVSA đang cân nhắc đóng cửa một số mỏ dầu do lượng tồn kho trên bờ tăng mạnh, trong khi công ty thiếu chất pha loãng cần thiết để xử lý dầu thô nặng của Venezuela trước khi xuất khẩu.

Yêu cầu cắt giảm sản lượng đã được gửi tới các liên doanh, bao gồm Petrolera Sinovensa của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), Petropiar của Chevron, cùng các dự án Petroboscan và Petromonagas.

Chevron cho biết vẫn hoạt động “tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành”.

https://nhandan.vn/eu-keu-goi-ton-trong-nguyen-vong-cua-nguoi-dan-venezuela-post934974.html

Theo nhandan.vn
