Tổng thống Trump đưa ra đe doạ mới sau tuyên bố cân nhắc loại Tây Ban Nha khỏi NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 14/10, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt thuế quan trừng phạt đối với Tây Ban Nha vì nước này không đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chính là người đã tích cực thúc đẩy mức tăng mà Madrid trước đó cho là không thể thực hiện.

Khi phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Ba (14/10), Tổng thống Trump cáo buộc Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất không tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Tổng thống Trump nói: “Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha”, đồng thời cho rằng Madrid đã thể hiện sự “cực kỳ thiếu tôn trọng” đối với khối liên minh quân sự này.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi đã nghĩ đến việc áp đặt trừng phạt thương mại bằng thuế quan vì những gì họ đã làm. Tôi có thể sẽ làm vậy”, nhưng không nói rõ chi tiết về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng.

Trước đó trong tháng này, Trump từng gợi ý loại Tây Ban Nha khỏi NATO hoàn toàn do không đáp ứng các yêu cầu về chi tiêu.

Báo Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ tối 9/10, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày, tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng, trong cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, ông Trump nói rằng các lãnh đạo châu Âu cần gây sức ép để Tây Ban Nha tăng cường cam kết với NATO.

Ông Trump nói: “Các vị sẽ phải bắt đầu nói chuyện với Tây Ban Nha. Các vị phải gọi cho họ và hỏi tại sao họ lại là kẻ chậm chạp như vậy”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Họ không có lý do nào để không làm điều này, nhưng thôi được. Thẳng thắn mà nói, có lẽ các vị nên loại họ khỏi NATO”.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO không gánh vác công bằng gánh nặng chi tiêu quân sự.

Từ khi nhậm chức trở lại vào tháng 1, ông đã gia tăng áp lực buộc các nước châu Âu trong khối phải chi nhiều hơn cho quốc phòng.

Yêu cầu của ông đạt cao trào tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 ở The Hague, nơi các thành viên cam kết sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP hằng năm vào năm 2035.

Trong mục tiêu mới được thông qua, NATO quyết định sẽ dành 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi và 1,5% GDP cho các lĩnh vực rộng hơn như hạ tầng và an ninh mạng.

Mục tiêu mới này thay thế mức chi tiêu quân sự trước đó của NATO là 2% GDP, được đặt ra từ năm 2014.

Tây Ban Nha, nước gia nhập NATO vào năm 1982, trở thành quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất việc nâng chi tiêu quốc phòng.

Madrid thậm chí chưa từng đáp ứng ngưỡng chi tiêu quốc phòng trước đây là 2% GDP, khi chỉ dành khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng trong năm ngoái.

Trước hội nghị tháng 6, Thủ tướng Pedro Sanchez lập luận rằng Tây Ban Nha “không thể cam kết một mục tiêu chi tiêu cụ thể theo GDP”.

Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha, bà Margarita Robles tuyên bố mục tiêu 5% là “hoàn toàn không thể”, cho rằng các ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng sẽ không thể “gánh nổi” mục tiêu này ngay cả khi các chính phủ cấp đủ ngân sách.

Cho đến nay, Madrid vẫn chưa phản ứng trước những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần gợi ý Washington có thể ngừng bảo vệ các quốc gia châu Âu không chịu chi nhiều hơn cho quốc phòng và liên minh phòng thủ tập thể hiện có 32 thành viên này ngày càng được chú ý cùng với việc Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.