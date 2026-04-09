Tổng thống Donald Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “NATO đã không có mặt khi chúng ta (Mỹ) cần họ, họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng ta cần lần nữa”. Trước cuộc gặp Tổng Thư ký Mark Rutte, Nhà trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ thảo luận khả năng Mỹ rút khỏi NATO, trong bối cảnh ông Trump cáo buộc các đồng minh quay lưng với Mỹ sau khi các đối tác của Washington từ chối ủng hộ cuộc xung đột với Iran.

Tuy nhiên luật Mỹ quy định việc rút khỏi NATO phải được 2/3 thành viên Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ, cho thấy khả năng rút khỏi NATO vẫn bị giới hạn vì cơ chế lập pháp của Mỹ.

