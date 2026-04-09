Tổng thống Donald Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO

ClockThứ Sáu, 10/04/2026 08:59
Ngày 8/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không hỗ trợ Washington trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời cân nhắc các biện pháp trừng phạt hoặc rút Mỹ khỏi liên minh.

Phép thử với NATOXung đột tại Trung Đông: Phái bộ NATO rút khỏi Iraq do lo ngại an ninh“Mỏ neo” cho hòa bình tại Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “NATO đã không có mặt khi chúng ta (Mỹ) cần họ, họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng ta cần lần nữa”. Trước cuộc gặp Tổng Thư ký Mark Rutte, Nhà trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ thảo luận khả năng Mỹ rút khỏi NATO, trong bối cảnh ông Trump cáo buộc các đồng minh quay lưng với Mỹ sau khi các đối tác của Washington từ chối ủng hộ cuộc xung đột với Iran. 

Tuy nhiên luật Mỹ quy định việc rút khỏi NATO phải được 2/3 thành viên Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ, cho thấy khả năng rút khỏi NATO vẫn bị giới hạn vì cơ chế lập pháp của Mỹ.

Theo nhandan.vn
Quan hệ Nga-Mỹ: Một bước tiến quan trọng

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xung đột quốc tế như “nước sôi lửa bỏng”, quan hệ Nga-Mỹ vừa lóe lên những tín hiệu đáng chú ý. Các diễn biến gần đây không chỉ hé lộ xu hướng vận động mới, mà còn mở ra những kịch bản đối thoại giữa hai quốc gia thời gian tới.

Phép thử với NATO

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước nhiều thử thách do cách tiếp cận khác nhau giữa các thành viên trong xử lý một số “điểm nóng” quốc tế. Tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump về khả năng Mỹ rời đi càng bộc lộ rõ tình trạng rạn nứt nội bộ NATO.

