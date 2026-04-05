ATSCADA cung cấp phần mềm SCADA giám sát năng lượng theo thời gian thực cho nhà máy thông minh

Hiểu rõ vấn đề đó, ATSCADA cung cấp phần mềm SCADA giám sát năng lượng theo thời gian thực giúp doanh nghiệp theo dõi toàn bộ hệ thống điện, khí, nước,... một cách minh bạch chính xác và liên tục. Đây là giải pháp thiết thực hỗ trợ các nhà máy từng bước tối ưu chi phí và vận hành hiệu quả hơn trong mô hình nhà máy thông minh (Smart Factory).

Tầm quan trọng của giám sát năng lượng trong nhà máy thông minh

Có thể bạn chưa biết, năng lượng thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí vận hành của các nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn đang quản lý năng lượng theo phương pháp thủ công như ghi chép số liệu định kỳ bằng tay, chỉ biết tổng công suất vào cuối tháng và không thể phát hiện ra các điểm gây lãng phí.

Ứng dụng phần mềm SCADA vào giám sát năng lượng mang lại những giá trị vượt trội như:

- Minh bạch hóa dữ liệu: xác định chính xác khu vực nào, thiết bị nào đang tiêu thụ bao nhiêu điện năng tại mọi thời điểm;

- Phát hiện sự cố sớm: nhận diện ngay lập tức các hiện tượng bất thường như quá tải, sụt áp, rò rỉ điện;

- Tối ưu hoá chi phí: cung cấp cơ sở dữ liệu chính xác để lập kế hoạch sản xuất vào các khung giờ thấp điểm, giảm thiểu hoá đơn tiền điện;

Phần mềm SCADA giám sát năng lượng theo thời gian thực cho nhà máy thông minh

Chi tiết giải pháp phần mềm SCADA giám sát năng lượng từ ATSCADA

Phần mềm SCADA của ATSCADA được thiết kế cho các hệ thống giám sát năng lượng, kết hợp hoàn hảo giữa khả năng thu thập dữ liệu phần cứng và tính linh hoạt của nền tảng phần mềm. Dưới đây là các tính năng ưu việt của phần mềm SCADA giám sát năng lượng ATSCADA:

- Giám sát thời gian thực: hiển thị trực quan các thông số điện năng như công suất, điện áp, cường độ dòng điện, điện năng tiêu thụ,... dưới dạng biểu đồ trực quan/bảng số chi tiết;

- Cảnh báo tức thì: thiết lập ngưỡng cảnh báo cho từng thông số cụ thể. Khi có sự cố, hệ thống sẽ gửi cảnh báo qua email, SMS hoặc hiển thị trực tiếp trên màn hình giám sát để người vận hành xử lý kịp thời;

- Lưu trữ dữ liệu lịch sử: toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (MySQL, SQL Server,...) cho phép truy xuất, đối chiếu thông tin trong nhiều khoảng thời gian khác nhau;

- Xuất báo cáo tự động: phần mềm hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng Excel theo ngày, tháng, năm, ca làm việc,... giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu quả sử dụng năng lượng;

- Quản lý từ xa: người quản lý có thể giám sát hệ thống ở bất cứ đâu thông qua điện thoại, máy tính, máy tính bảng mà không cần có mặt trực tiếp tại nhà máy.

Vì sao nên chọn giải pháp phần mềm SCADA giám sát năng lượng từ ATSCADA?

ATSCADA là đơn vị tiên phong chuyên cung cấp giải pháp SCADA tại Việt Nam. Phần mềm SCADA giám sát năng lượng do ATSCADA phát triển được thiết kế đặc biệt cho các nhà máy hiện đại với hàng loạt ưu điểm vượt trội:

Tùy chỉnh theo từng mô hình sản xuất

ATSCADA xây dựng giải pháp dựa trên hiện trạng và mục tiêu cụ thể của từng nhà máy. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể triển khai đúng trọng tâm, tránh lãng phí và đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

Tích hợp linh hoạt với hệ thống hiện có

Phần mềm SCADA của ATSCADA có khả năng kết nối linh hoạt với nhiều thiết bị và hệ thống quản lý khác. Doanh nghiệp không cần thay đổi toàn bộ hạ tầng mà vẫn có thể triển khai hiệu quả.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Giao diện phần mềm được thiết kế thân thiện với người dùng. Các thông số năng lượng được hiển thị dưới dạng biểu đồ, dashboard trực quan, giúp người vận hành dễ dàng theo dõi và phân tích.

Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ chuyên sâu

ATSCADA sở hữu đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, hỗ trợ từ khâu tư vấn, triển khai đến vận hành. Doanh nghiệp luôn được đồng hành trong suốt quá trình sử dụng hệ thống.

Đầu tư hợp lý, hiệu quả lâu dài

Giải pháp của ATSCADA có chi phí đầu tư phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao và khả năng mở rộng trong tương lai.

Ứng dụng phần mềm SCADA giám sát năng lượng theo thời gian thực là bước đi quan trọng và cần thiết để các doanh nghiệp tiến tới mô hình nhà máy thông minh. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, giải pháp này còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

