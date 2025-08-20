Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2025

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trưa nay, 22/8, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 từ 18 đến 27 điểm tuỳ ngành. Điểm chuẩn cao nhất, 27 điểm thuộc về chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành Quản lý hoạt động bay, tăng 1 điểm so với năm ngoái.

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển theo 6 phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Trường Đại học Gia Định có điểm chuẩn cao nhất xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông là 20,5 điểm, thuộc về ngành Răng-Hàm-Mặt. Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau: