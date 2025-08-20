  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 22/08/2025 15:28

Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2025

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc lọc ảo, các trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 từ ngày 20/8Điểm chuẩn đại học một số ngành có thể giảm mạnhĐiểm chuẩn đại học năm nay có thể giảm nhẹ

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Trưa nay, 22/8, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 từ 18 đến 27 điểm tuỳ ngành. Điểm chuẩn cao nhất, 27 điểm thuộc về chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành Quản lý hoạt động bay, tăng 1 điểm so với năm ngoái.

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển theo 6 phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

 
 
 

Trường Đại học Gia Định có điểm chuẩn cao nhất xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông là 20,5 điểm, thuộc về ngành Răng-Hàm-Mặt. Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

 

 

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
trường đại họcbắt đầucông bốđiểm chuẩnnăm 2025
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm chuẩn đại học một số ngành có thể giảm mạnh

Nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ giảm, nguyên nhân chủ yếu do đề thi tốt nghiệp THPT năm nay được đánh giá khó hơn so với mọi năm. Một số ngành có thể giảm từ 1 - 3 điểm, riêng khối B00 dự kiến giảm 2 - 3 điểm.

Điểm chuẩn đại học một số ngành có thể giảm mạnh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top