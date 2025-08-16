  • Huế ngày nay Online
Công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 từ ngày 20/8

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau các khâu xử lý nguyện vọng, đến 17 giờ ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Sáng nay (20/8), các nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 của thí sinh trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xử lý lần 5 và lần 6. Theo lịch, chiều nay sẽ có kết quả xử lý nguyện vọng lần 6.

Đến 17 giờ cùng ngày, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Quy trình xử lý nguyện vọng, hay còn gọi là lọc ảo, trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được thực hiện từ ngày 17/8 với 6 lần.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, vào 17 giờ 30 phút ngày 20/8, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức tổng kết và bàn giao kết quả xét tuyển đại học năm 2025 cho nhóm 65 trường đại học ở phía bắc.

Ngay sau đó, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2025 trên Hệ thống tra cứu.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 30/8.

