  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 15/08/2025 15:44

Điểm chuẩn đại học một số ngành có thể giảm mạnh

HNN - Nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ giảm, nguyên nhân chủ yếu do đề thi tốt nghiệp THPT năm nay được đánh giá khó hơn so với mọi năm. Một số ngành có thể giảm từ 1 - 3 điểm, riêng khối B00 dự kiến giảm 2 - 3 điểm.

Điểm chuẩn đại học năm nay có thể giảm nhẹ374 thí sinh trúng tuyển vào Trường THCS Nguyễn Tri PhươngKhối ngành Sư phạm tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất

 Tại một buổi thi tốt nghiệp THPT

Mới đây, Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho 13 trường thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc trong kỳ tuyển sinh hệ chính quy năm 2025. Tùy thuộc vào phương thức tuyển sinh, điểm sàn dao động từ 15 - 24,6 điểm, trong khi năm trước điểm sàn dao động từ 15 - 28,5 điểm. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT thì điểm sàn các ngành phổ biến nhất từ 15 - 18 điểm. Nhìn chung, điểm sàn phần lớn ở các ngành đều giảm, trong đó có các ngành y đa khoa, răng - hàm - mặt… đều có điểm sàn thấp hơn so với năm 2024.

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế trao đổi, ngoài phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay, Đại học Huế kết hợp áp dụng các phương thức xét học bạ và điểm đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Điểm đánh giá năng lực thường dành cho các ngành sử dụng yêu cầu mức sàn từ 600 - 960 điểm tùy thang điểm và phương thức xét.

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhận định, dựa trên kết quả thi và điểm sàn vừa được Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế năm 2025 công bố, nhiều khả năng  điểm chuẩn 2025 sẽ giảm so với năm 2024; đặc biệt ở các ngành xét tuyển theo khối truyền thống như A00 (toán - lý - hóa), B00 (toán - hóa - sinh), A01 (toán - lý - Anh) và D01 (toán - văn - Anh).

Theo lý giải của TS. Lê Hồ Sơn, mặt bằng điểm thi năm 2025 thấp hơn đáng kể so với năm 2024 là một trong những nguyên nhân giảm điểm chuẩn đại học năm nay. Trong đó, điểm trung bình môn toán giảm từ khoảng 6,45 xuống còn 4,78; môn hóa khoảng 6,68 xuống 6,06 và môn sinh cũng giảm tương tự. Tỷ lệ thí sinh đạt trên 7 điểm môn toán, hóa, sinh đều giảm mạnh (toán chỉ 12%, so với 45% năm trước; hóa giảm 16%...). Điều này kéo theo phổ điểm lệch trái, khiến tổng điểm các tổ hợp chứa những môn này thấp đi.

Số lượng thí sinh dự thi khối B00 giảm sâu cũng là nguyên nhân dẫn đến điểm chuẩn khối này cũng giảm. Qua thống kê cho thấy, năm nay chỉ hơn 46 ngàn thí sinh tham gia khối B00, chỉ bằng 1/7 năm 2024, khiến nguồn tuyển ngành y - dược và các trường tương tự có xu hướng cạnh tranh kém hơn.

Một lý do khác là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay không cho phép tuyển sinh sớm, đồng bộ các phương thức xét tuyển. Việc quy đổi điểm từ học bạ, năng lực... về chung thang điểm thi khiến toàn bộ nguyện vọng đều cạnh tranh với nhau, giảm áp lực tăng điểm ở một số ngành vốn có người đỗ sớm trước đó.

Theo thầy Sơn, dự báo các tổ hợp: A00 (toán - lý - hóa) có thể giảm 1 - 2 điểm, A01 (toán - lý - Anh) giảm 1,5 - 2,5 điểm; B00 (toán - hóa - sinh) giảm 1,5 - 3 điểm; D01 (toán - văn - Anh) giảm 1,5 - 2,5 điểm. Các ngành của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có thể bị ảnh hưởng như sư phạm toán, tin, vật lý, hóa. Riêng đối với điểm chuẩn đại học các môn thuộc khối xã hội cơ bản ổn định. Ngành "hot" y - dược, ngoại thương, sư phạm vẫn tốp đầu, công nghệ thông tin, Al, kỹ thuật có thể chỉ giảm nhẹ, hoặc giữ nguyên do nguồn tuyển mạnh.

Dự kiến điểm chuẩn đại học từng trường sẽ công bố từ ngày 22/8.

Bài, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Điểm chuẩnđại họcngànhgiảm mạnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có 15 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài

Chiều 3/8, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo đại học chính quy: Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục Công dân và Sư phạm Âm nhạc.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có 15 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài
Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Từ ngày 29/7 đến 17 giờ ngày 5/8 là thời gian quy định để các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 nộp lệ phí xét tuyển. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia theo các tỉnh, thành phố để bảo đảm thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải.

Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025
Nỗi lo chọn trường

Tôi có cậu em có con trai đầu lòng năm này thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Cháu là học sinh khá giỏi của Trường THPT Hai Bà Trưng nên cả nhà đều hy vọng, không chỉ dễ dàng vượt qua vũ môn và còn có thể đạt điểm cao để có thể Nam tiến vào Đại học Quốc gia hay Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗi lo chọn trường
Công bố điểm sàn đại học của Đại học Huế năm 2025

Ngày 22/7, TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế thông tin, Hội đồng Tuyển sinh đại học Đại học Huế đã có thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2025.

Công bố điểm sàn đại học của Đại học Huế năm 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top