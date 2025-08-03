Điểm chuẩn đại học một số ngành có thể giảm mạnh

Tại một buổi thi tốt nghiệp THPT

Mới đây, Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho 13 trường thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc trong kỳ tuyển sinh hệ chính quy năm 2025. Tùy thuộc vào phương thức tuyển sinh, điểm sàn dao động từ 15 - 24,6 điểm, trong khi năm trước điểm sàn dao động từ 15 - 28,5 điểm. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT thì điểm sàn các ngành phổ biến nhất từ 15 - 18 điểm. Nhìn chung, điểm sàn phần lớn ở các ngành đều giảm, trong đó có các ngành y đa khoa, răng - hàm - mặt… đều có điểm sàn thấp hơn so với năm 2024.

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế trao đổi, ngoài phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay, Đại học Huế kết hợp áp dụng các phương thức xét học bạ và điểm đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Điểm đánh giá năng lực thường dành cho các ngành sử dụng yêu cầu mức sàn từ 600 - 960 điểm tùy thang điểm và phương thức xét.

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhận định, dựa trên kết quả thi và điểm sàn vừa được Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế năm 2025 công bố, nhiều khả năng điểm chuẩn 2025 sẽ giảm so với năm 2024; đặc biệt ở các ngành xét tuyển theo khối truyền thống như A00 (toán - lý - hóa), B00 (toán - hóa - sinh), A01 (toán - lý - Anh) và D01 (toán - văn - Anh).

Theo lý giải của TS. Lê Hồ Sơn, mặt bằng điểm thi năm 2025 thấp hơn đáng kể so với năm 2024 là một trong những nguyên nhân giảm điểm chuẩn đại học năm nay. Trong đó, điểm trung bình môn toán giảm từ khoảng 6,45 xuống còn 4,78; môn hóa khoảng 6,68 xuống 6,06 và môn sinh cũng giảm tương tự. Tỷ lệ thí sinh đạt trên 7 điểm môn toán, hóa, sinh đều giảm mạnh (toán chỉ 12%, so với 45% năm trước; hóa giảm 16%...). Điều này kéo theo phổ điểm lệch trái, khiến tổng điểm các tổ hợp chứa những môn này thấp đi.

Số lượng thí sinh dự thi khối B00 giảm sâu cũng là nguyên nhân dẫn đến điểm chuẩn khối này cũng giảm. Qua thống kê cho thấy, năm nay chỉ hơn 46 ngàn thí sinh tham gia khối B00, chỉ bằng 1/7 năm 2024, khiến nguồn tuyển ngành y - dược và các trường tương tự có xu hướng cạnh tranh kém hơn.

Một lý do khác là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay không cho phép tuyển sinh sớm, đồng bộ các phương thức xét tuyển. Việc quy đổi điểm từ học bạ, năng lực... về chung thang điểm thi khiến toàn bộ nguyện vọng đều cạnh tranh với nhau, giảm áp lực tăng điểm ở một số ngành vốn có người đỗ sớm trước đó.

Theo thầy Sơn, dự báo các tổ hợp: A00 (toán - lý - hóa) có thể giảm 1 - 2 điểm, A01 (toán - lý - Anh) giảm 1,5 - 2,5 điểm; B00 (toán - hóa - sinh) giảm 1,5 - 3 điểm; D01 (toán - văn - Anh) giảm 1,5 - 2,5 điểm. Các ngành của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có thể bị ảnh hưởng như sư phạm toán, tin, vật lý, hóa. Riêng đối với điểm chuẩn đại học các môn thuộc khối xã hội cơ bản ổn định. Ngành "hot" y - dược, ngoại thương, sư phạm vẫn tốp đầu, công nghệ thông tin, Al, kỹ thuật có thể chỉ giảm nhẹ, hoặc giữ nguyên do nguồn tuyển mạnh.

Dự kiến điểm chuẩn đại học từng trường sẽ công bố từ ngày 22/8.