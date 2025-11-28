Liên đoàn Điền kinh Thế giới công bố VĐV xuất sắc nhất năm 2025

VĐV nhảy sào người Thụy Điển Armand Duplantis (phải) và VĐV chạy vượt rào và chạy nước rút người Mỹ Sydney McLaughlin-Levrone (trái). Ảnh: eurosport

Trong năm 2025, huyền thoại nhảy sào Duplantis đã 4 lần phá kỷ lục thế giới ở nội dung nhảy sào và duy trì vị thế "độc cô cầu bại" trong tất cả 16 trận đấu tham gia, bao gồm cả việc giành trọn 2 danh hiệu vô địch thế giới trong nhà và ngoài trời. Theo Liên đoàn Điền kinh Thế giới, ngôi sao 26 tuổi này đã trở thành vận động viên nam nhảy sào đầu tiên trong lịch sử điền kinh hiện đại giữ vững thành tích bất bại ở một nội dung trong hai năm liên tiếp.

Trong khi đó, nữ vận động viên McLaughlin-Levrone đã giành chức vô địch ở nội dung 400 m rào tại Giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo 2025 với thành tích chỉ 47,78 giây, xô đổ kỷ lục Giải vô địch thế giới đã tồn tại suốt 42 năm. Cô trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử giành cả hai danh hiệu vô địch thế giới ở nội dung chạy 400 m và 400 m vượt rào. Cô cũng góp sức giúp Đội tuyển điền kinh Mỹ giành huy chương vàng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400 m nữ tại Giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo.

Bên cạnh đó, Duplantis cũng được vinh danh là nam VĐV sân đấu xuất sắc nhất năm và McLaughlin-Levrone được công nhận là nữ VĐV đường chạy xuất sắc nhất năm. VĐV đi bộ Tây Ban Nha Maria Perez và VĐV chạy đường dài Kenya Sabastian Sawe được bình chọn lần lượt là nữ và nam VĐV thi đấu ngoài sân vận động xuất sắc nhất năm, trong khi VĐV chạy 800 m Kenya Emmanuel Wanyonyi nhận danh hiệu nam VĐV đường chạy xuất sắc nhất năm và VĐV nhảy cao người Australia Nicola Olyslagers đoạt danh hiệu nữ VĐV sân đấu xuất sắc nhất của năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới, ông Sebastian Coe gửi lời cảm ơn đến tất cả các vận động viên tham dự vì những đóng góp quan trọng của họ trong một năm 2025 đáng nhớ, nhất là Giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo - sự kiện được đưa tin rộng rãi nhất và có tác động thương mại lớn nhất trong lịch sử thể thao.