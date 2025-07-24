  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 25/08/2025 15:01

Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 25/8

Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở để các thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học từ 8 giờ ngày 25/8 đến 17 giờ ngày 30/8. Bên cạnh đó, thí sinh cần lưu ý quy định cụ thể trong hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo.

Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025Vì sao điểm chuẩn đại học năm 2025 biến động ngoài dự đoán?

Thí sinh xét tuyển vào đại học năm 2025 (Ảnh: HUST) 

Theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo đang cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên Hệ thống tuyển sinh chung. Hệ thống sẽ mở để các thí sinh vào xác nhận nhập học từ 8 giờ ngày 25/8 đến 17 giờ ngày 30/8.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.

Giao diện Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Theo quy định, sau khi có kết quả xét tuyển, xử lý nguyện vọng đợt 1, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với quy định chung này, thí sinh lưu ý cần theo dõi thông tin và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của các cơ sở đào tạo. Sau khi công bố điểm chuẩn, các cơ sở đào tạo có thông báo, hướng dẫn danh sách trúng tuyển, thủ tục nhập học,… của từng trường.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã thông báo sau 17 giờ ngày 26/8, nếu chưa xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thí sinh không thể nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Trường. Trường cho biết, đối với những thí sinh không nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và Trường có quyền không tiếp nhận.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức cho học sinh nhập học trực tiếp tại vào ngày 3/9.

Đại học Kinh tế quốc dân quy định thời gian xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 từ 8 giờ ngày 25/8 đến 17 giờ ngày 31/8.

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quôc gia Hà Nội quy định thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến trước 17 giờ ngày 28/8 và nộp hồ sơ trực tiếp trong ngày 27 và 28/8.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
thí sinhxác nhận nhập họcBộ Giáo dục và Đào tạo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nỗi lo chọn trường

Tôi có cậu em có con trai đầu lòng năm này thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Cháu là học sinh khá giỏi của Trường THPT Hai Bà Trưng nên cả nhà đều hy vọng, không chỉ dễ dàng vượt qua vũ môn và còn có thể đạt điểm cao để có thể Nam tiến vào Đại học Quốc gia hay Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗi lo chọn trường
Đổi mới đề thi - đổi mới giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng: Lần đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018) cho toàn bộ học sinh lớp 12. Sự thay đổi không chỉ ở nội dung chương trình mà còn thể hiện rõ nét trong cấu trúc, cách thức ra đề, phản ánh định hướng chuyển từ “kiểm tra kiến thức” sang “đánh giá năng lực”.

Đổi mới đề thi - đổi mới giáo dục
Công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2025

Chiều tối 15/7, Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế đã công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2025 (có danh sách kèm theo). Các thí sinh có tên trong danh sách phải đăng ký xét tuyển đã trúng tuyển thẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 16/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2025.

Công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2025
Giáo dục bằng cảm hóa

Theo Dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), sẽ có những thay đổi trong cách thức khen thưởng và kỷ luật học sinh, bao gồm việc bỏ một số hình thức kỷ luật truyền thống. Trong bối cảnh giáo dục hiện đại đặt trọng tâm vào sự phát triển nhân cách học sinh, đây được xem là một bước đi phù hợp với tinh thần “kỷ luật tích cực”.

Giáo dục bằng cảm hóa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top