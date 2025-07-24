Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 25/8

Thí sinh xét tuyển vào đại học năm 2025 (Ảnh: HUST)

Theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo đang cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên Hệ thống tuyển sinh chung. Hệ thống sẽ mở để các thí sinh vào xác nhận nhập học từ 8 giờ ngày 25/8 đến 17 giờ ngày 30/8.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.

Giao diện Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định, sau khi có kết quả xét tuyển, xử lý nguyện vọng đợt 1, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với quy định chung này, thí sinh lưu ý cần theo dõi thông tin và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của các cơ sở đào tạo. Sau khi công bố điểm chuẩn, các cơ sở đào tạo có thông báo, hướng dẫn danh sách trúng tuyển, thủ tục nhập học,… của từng trường.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã thông báo sau 17 giờ ngày 26/8, nếu chưa xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thí sinh không thể nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Trường. Trường cho biết, đối với những thí sinh không nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và Trường có quyền không tiếp nhận.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức cho học sinh nhập học trực tiếp tại vào ngày 3/9.

Đại học Kinh tế quốc dân quy định thời gian xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 từ 8 giờ ngày 25/8 đến 17 giờ ngày 31/8.

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quôc gia Hà Nội quy định thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến trước 17 giờ ngày 28/8 và nộp hồ sơ trực tiếp trong ngày 27 và 28/8.