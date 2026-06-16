Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến trình Quốc hội xem xét, quyết định 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước; cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật khác theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Trong 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp có 7 dự án thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính (do Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị). Trong đó có dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, trình Quốc hội xem xét, quyết định: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo.

Về dự kiến chương trình chi tiết, theo báo cáo, Kỳ họp này dự kiến khai mạc ngày 5/8 và bế mạc vào ngày 23/8; làm việc khoảng 14 ngày với 2 đợt họp.

Đợt 1 từ ngày 5-15/8 (11 ngày): tiến hành Phiên trù bị, khai mạc, trình và thảo luận tại Tổ và Hội trường đối với 22 nội dung sẽ trình Quốc hội thông qua. Đợt 2 từ ngày 21-23/8 (3 ngày): tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại đợt 1; thảo luận tại Hội trường (lần đầu) đối với 4 dự án luật khác (các dự án này sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ Hai) và bế mạc Kỳ họp.

Thời gian nghỉ giữa hai đợt họp khoảng 5 ngày (từ ngày 16-20/8) để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và tiếp tục hoàn thiện (trong đó có việc rà soát, hoàn thiện về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định) để gửi đại biểu Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc vào ngày 24/8, có bố trí một ngày dự phòng. Giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát, cân đối chương trình, hoàn thiện phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thời gian cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội giao Chính phủ thực hiện việc trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng cần xin ý kiến theo đúng Quy định số 178; thống nhất bổ sung nội dung về 1 dự án nghị quyết về lĩnh vực tư pháp vào chương trình kỳ họp….

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp, báo cáo lại Bộ Chính trị những vấn đề mới phát sinh và xin ý kiến về thời gian bởi dự kiến ban đầu gồm 19 nội dung, đến nay chương trình đã tăng lên 27 nội dung. Tinh thần là những nội dung đã đăng ký phải quyết tâm triển khai, không lùi, không rút khỏi chương trình kỳ họp.

Đối với công tác tổ chức, Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về bảo vệ, lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, y tế và các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp; phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu tổ chức cuộc họp liên tịch giữa hai bên để rà soát tiến độ, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Ghi nhận tinh thần khẩn trương của Chính phủ trong công tác chuẩn bị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu cao nhất là phải bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội. Những hồ sơ chưa bảo đảm chất lượng, còn sơ sài, phải tiếp tục hoàn thiện. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ chính kiến, đánh giá khách quan, thẳng thắn, không né tránh; bảo đảm các dự án được thẩm tra kỹ lưỡng, góp phần hoàn thiện chính sách trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Chính phủ chủ động triển khai ngay từ bây giờ, chuẩn bị từ sớm, từ xa; những nội dung còn vướng mắc ở bộ, ngành nào phải được xử lý ngay, không để dồn vào sát thời điểm tổ chức kỳ họp.

Việc chuẩn bị hồ sơ phải tuân thủ nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy định số 178; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng bộ trưởng trong việc theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án luật, nghị quyết từ đầu đến cuối.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan quan tâm theo dõi chặt chẽ tiến độ trình các tờ trình, báo cáo; bảo đảm tài liệu được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất hai ngày trước khi xem xét biểu quyết thông qua để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu. Các cơ quan chủ trì soạn thảo cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giải trình thuyết phục, tạo cơ sở để Quốc hội xem xét, quyết định với sự đồng thuận cao.