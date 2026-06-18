Khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về những dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua; những kỳ vọng về phong trào phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị đồng chí đánh giá những dấu ấn nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước?

Đồng chí Lê Thị Thủy: Dấu ấn đầu tiên là vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam tiếp tục được khẳng định. Phụ nữ ngày càng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự tin tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế; tham gia ngày càng sâu rộng vào hệ thống chính trị, cơ quan dân cử và giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng. Đặc biệt, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt 30%, cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới; tỷ lệ nữ tham gia hội đồng nhân dân và cấp ủy các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước, thể hiện bước tiến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và phát huy nguồn lực phụ nữ.

Hai là, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” tiếp tục được đẩy mạnh, thật sự trở thành động lực thúc đẩy phụ nữ rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực, trình độ, thích ứng với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Ba là, công tác xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc đạt nhiều kết quả nổi bật, ngày càng đi vào chiều sâu. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai hiệu quả cùng nhiều mô hình thiết thực, như: “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”…; các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em… đã góp phần vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường gia đình an toàn, yêu thương, tiến bộ.

Bốn là, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Nhiều mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý đã phát huy hiệu quả, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội.

Năm là, công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, nhân văn. Các chương trình như “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chương trình thí điểm “Bữa ăn dinh dưỡng học đường”, xây dựng mái ấm tình thương đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự chung tay của toàn xã hội với hơn 1.400 tỷ đồng chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sáu là, vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét. Các cấp Hội đã chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; đề xuất nhiều cơ chế, chính sách liên quan phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Việc triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về bình đẳng giới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn.

Bảy là, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Phóng viên: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, việc làm và khởi nghiệp, song lại đối diện nhiều thách thức mới. Xin đồng chí cho biết, Hội sẽ có những giải pháp gì để hỗ trợ hội viên thích ứng với môi trường số và bảo đảm an toàn trên không gian mạng?

Đồng chí Lê Thị Thủy: Thực hiện chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội xác định chuyển đổi số tiếp tục là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực số cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế, để chuyển đổi số thật sự mang tính bao trùm, bảo đảm mọi phụ nữ đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng thành quả của khoa học công nghệ và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển. Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trên nền tảng số; xây dựng hệ sinh thái số của tổ chức Hội theo hướng thống nhất, liên thông, hiện đại. Đồng thời, Hội sẽ tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với mục tiêu phụ nữ không chỉ là người thụ hưởng mà thật sự trở thành một nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào xây dựng xã hội số-kinh tế số-công dân số.

Phóng viên: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ mà còn mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ cả nước. Đồng chí kỳ vọng phong trào phụ nữ Việt Nam sẽ có những chuyển biến như thế nào để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới?

Đồng chí Lê Thị Thủy: Tôi kỳ vọng sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, phong trào phụ nữ Việt Nam sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, hành động, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

Trước hết, phong trào sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực và khát vọng cống hiến của phụ nữ. Phụ nữ không chỉ tích cực tham gia các phong trào thi đua mà còn chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tôi kỳ vọng ngày càng nhiều phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế số, nâng cao thu nhập và đời sống của gia đình; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các hoạt động xã hội. Đồng thời, phong trào phụ nữ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng người phụ nữ thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, qua đó phát huy tốt hơn vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, phong trào phụ nữ cả nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước dân chủ-giàu mạnh-phồn vinh-văn minh-hạnh phúc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!