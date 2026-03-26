Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 có nhiều thay đổi

Khách quốc tế đến Huế trải nghiệm du lịch

Tour gần “lên ngôi”, khách đặt phòng sớm

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế, từ tháng 3/2026, nhiều du khách đã lên kế hoạch cho các chuyến du lịch kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Tuy nhiên, xu hướng du lịch nước ngoài có dấu hiệu chững lại, nhất là các điểm đến xa do những lo ngại bất ổn về tình hình thế giới, đặc biệt là vùng xung đột ở Trung Đông; trong khi đó, các tour outbound (ra nước ngoài) ngắn ngày, đến các quốc gia gần vẫn được ưa chuộng hơn. Nhiều khách chủ động chuyển hướng sang Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc… với mức độ an toàn cao hơn và thủ tục đơn giản hơn. Đặc biệt, nhiều du khách ưu tiên lựa chọn các tour nội địa. Các điểm đến ở miền Bắc như Ninh Bình, Hạ Long…; các điểm đến trên con đường di sản miền Trung trong đó có Huế và điểm đến Phú Quốc ở miền Nam được khách tìm hiểu và lựa chọn.

Một điểm đáng chú ý là lượng khách du lịch tự túc được dự báo sẽ tăng mạnh. Anh Phạm Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần TM&DV Du lịch Thuận Hóa cho biết, diễn biến thị trường cho thấy, khách đặt tour trọn gói ít hơn, thay vào đó, họ có thể tự đặt hoặc thông qua đơn vị lữ hành đặt dịch vụ khách sạn, vé máy bay, xe hay các dịch vụ lẻ khác. Các tour gần được ưa chuộng, trong đó các tour tham quan các tỉnh/thành gần hoặc tour nội tỉnh. Trong dịp này, du lịch nghỉ dưỡng chiếm ưu thế. Khách có xu hướng đi nghỉ dưỡng ở các khu resort.

Theo anh Đoàn Công Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Long Mã, năm nay, khách chủ động tìm hiểu, nhờ tư vấn và tham khảo thông tin các tour du lịch dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 khá sớm. Trong dịp lễ này, lượng khách đoàn, các công ty ít hơn nhóm bạn nhỏ hoặc gia đình. Khách tìm hiểu về tour 2 ngày 1 đêm ở Huế cũng khá nhiều. Những thay đổi này cho thấy du lịch dịp lễ đang dịch chuyển rõ rệt theo hướng an toàn, linh hoạt và cá nhân hóa trải nghiệm.

Trước nỗi lo “cháy phòng” khách sạn, năm nay, du khách cũng có xu hướng đặt phòng lưu trú sớm. Theo ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế, đến ngày 19/3, lượng khách đặt phòng tại Khách sạn Parkview Huế trung bình các ngày từ 30/4 - 3/5 đã chiếm khoảng 80% công suất. Khách đặt phòng qua các ứng dụng hoặc thông qua đơn vị lữ hành. “Nếu mọi năm, khách đặt phòng khá sát ngày thì năm nay, xu hướng đã có sự thay đổi, do thời gian hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 khá sát nhau và nhiều khách chủ động được thời gian”, ông Lân chia sẻ.

Tăng cường chất lượng dịch vụ

Biến động giá xăng dầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường du lịch. Giá xăng, giá vé máy bay và các chi phí đầu vào đều tăng, bên cạnh đó, chi phí phục vụ dịp lễ có tăng nên giá tour chắc chắn sẽ phải điều chỉnh theo, đặc biệt với các tour bay mới mở sau đợt tăng phí tuyến quốc tế gần đây.

Theo các đơn vị lữ hành, trung bình các đợt cao điểm như dịp lễ 30/4, bảng giá dịch vụ, giá tour đều tăng 10 - 20%; năm nay có thể tăng 15 - 25% do mức tăng chi phí đầu vào. Để thu hút khách, các đơn vị lữ hành cố gắng áp dụng chính sách linh hoạt giá và đưa ra các gói khuyến mãi đối với khách đặt dịch vụ sớm, đồng thời cố gắng giữ nguyên mức giá đã cam kết, chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn để giữ uy tín.

Các đơn vị cũng tăng cường chất lượng phục vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của khách, trong đó có các tour ngắn ngày, tour 3 ngày 2 đêm, tour 2 ngày 1 đêm, tour 1 ngày hoặc phục vụ các dịch vụ lẻ tùy theo nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng bám sát các chương trình, sự kiện, hoạt động lễ hội của thành phố trong dịp này để đưa vào chương trình tour hoặc giới thiệu để du khách trải nghiệm.

Lãnh đạo ngành du lịch cho biết, để xây dựng và lan tỏa thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng các dịch vụ đón khách. Các khu, điểm du lịch và các khách sạn, nhà hàng du lịch chuẩn bị, bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng để phục vụ du khách. Ngành du lịch cũng sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện và cùng các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

Đối với các khách sạn, trước dịp lễ, nhiều đơn vị tăng cường trang trí, chỉnh trang cơ sở vật chất. Theo ông Hồ Đặng Xuân Lân, nhiều khách sạn thường xuyên thay đổi menu, đặc biệt là tăng cường đưa các món ẩm thực Huế vào thực đơn buffet cho khách.