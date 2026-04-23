Về biển làm ngư dân

HNN - Hừng đông, vùng biển xã Vinh Lộc đã rộn ràng tiếng người. Trên bãi cát, từng tốp ngư dân tất bật chuẩn bị cho mẻ kéo lưới rùng đầu tiên trong ngày. Những chiếc thuyền sau một đêm thả lưới hối hả cập bến. Giữa nhịp lao động khẩn trương ấy, nhiều bạn trẻ đã tìm về để trực tiếp trải nghiệm cuộc sống của ngư dân làng chài ven biển.

Mưu sinh nơi cửa biển Bám biển làm giàu

Hơn 5 giờ sáng, anh Minh Nhật (phường Thủy Xuân) đã có mặt trên bãi biển để tham gia cùng ngư dân kéo lưới. Ngay mép nước, hòa cùng nhóm ngư dân đứng thành hàng dọc, tay anh ghì chặt dây thừng, chân theo lệnh điều khiển nhịp nhàng lùi bước để kéo mẻ lưới vào bờ.

Anh Nhật kể: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động kéo lưới rùng. Công việc này vất vả và cực nhọc hơn tôi nghĩ. Người kéo phải phối hợp đều đặn, nhịp nhàng, luôn tay luôn chân liên tục khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ban đầu thì tôi khá bối rối nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, các ngư dân đã giúp tôi phối hợp ăn ý để vừa giữ sức, vừa kéo lưới hiệu quả”.

Khi tấm lưới dần dần thu hẹp, không khí cũng hối hả dần lên. Bước chân nhanh hơn, tiếng hò reo vang lên cũng gấp gáp khi mặt nước lăn tăn báo hiệu mẻ cá đầy. Ít phút sau, cả mẻ lưới được kéo sát vào bờ. Bung lưới ra, những con cá nục, cá trích, cá cơm quẫy liên tục, lách tách lấp lánh vảy dưới ánh bình minh. Vừa hồ hởi cùng ngư dân gỡ cá, anh Nhật vừa nói: “Dù phải thức dậy từ rất sớm và chạy xe gần 40km về vùng biển Vinh Lộc, tôi vẫn thấy chuyến đi hoàn toàn xứng đáng. Cảm giác cùng mọi người kéo được mẻ lưới đầy vào bờ mang lại niềm vui rất đặc biệt và khó diễn tả”.

Theo anh Nhật, trải nghiệm kéo lưới rùng không chỉ mang đến cảm giác mới lạ mà còn giúp anh hiểu hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. “Đây không đơn thuần là một hoạt động đánh bắt mà còn là nét văn hóa lao động đặc trưng của làng chài. Qua trải nghiệm này, tôi càng thêm trân trọng sự vất vả của ngư dân và tình yêu mà họ dành cho biển cả”, anh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm kéo lưới rùng, nhiều bạn trẻ còn theo chân ngư dân lội nước thả lưới gần bờ hay men dọc những đoạn kè đá để bắt cua trong các hốc nhỏ.

Cùng bạn bè học theo ngư dân cách bắt cua đá, anh Hoàng Văn Bình (phường Thuận Hóa) nhanh nhẹn đeo bao tay, lội nước, mò mẫm vào các hốc đá ngay dưới chân kè. Anh cho biết: “Ban đầu cứ nghĩ đơn giản, nhưng khi trực tiếp mò cua mới thấy không hề dễ. Cua thường ẩn sâu trong các khe hốc, chỉ bất cẩn chút xíu là có thể bị cua kẹp hoặc chúng nhanh chân lủi mất. Trong khi đó, sóng biển liên tục đánh vào người khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn”.

Theo anh Bình, điều thú vị nhất là cảm giác được tự tay tìm bắt từng con cua giữa không gian biển sớm, xung quanh là tiếng sóng và tiếng gọi nhau í ới của ngư dân. “Mỗi lần bắt được cua, mọi người lại reo lên rất hào hứng. Đây là trải nghiệm rất khác so với những chuyến du ngoạn thông thường mà tôi từng đi”, anh nói.

Ngoài bắt cua, thả lưới rùng, hoạt động thả lưới gần bờ cũng rất được ưa thích. Với những ngư dân chân chất, đó đơn giản là cách họ chia sẻ nhịp sống lao động thường ngày với những người muốn tìm hiểu và trải nghiệm nghề biển. Chính sự mộc mạc, chân tình ấy đã khiến nhiều du khách và bạn trẻ thêm yêu làng chài vùng biển Vinh Lộc.

Anh Bình chia sẻ thêm: “Điều tôi ấn tượng nhất là sự chân tình của bà con. Mọi người không hề tính toán hay thu phí trải nghiệm. Ai muốn tham gia thì cứ nhập vào cùng làm, nhờ vậy mà tôi có cảm giác vô cùng ấm áp và gần gũi”.

Không chỉ là dịp vui chơi hay “đổi gió”, những chuyến trải nghiệm về làng chài còn giúp nhiều người trẻ hiểu hơn về nghề biển, cảm nhận nhịp sống lao động mộc mạc của cư dân vùng biển và thêm trân trọng giá trị của những nghề truyền thống ven biển.

Bài, ảnh: MAI HUẾ
Mưu sinh nơi cửa biển

Tại cửa biển Thuận An (phường Thuận An), nhịp mưu sinh của ngư dân diễn ra đều đặn theo con nước. Những mẻ lưới gần bờ, tiếng gọi nhau trên bãi cát, hoạt động mua bán ngay tại chỗ… tạo nên một không gian lao động sôi động giữa ngày hè.

Mùa ốc gạo biển - mùa vui của ngư dân

Tháng Tư về, dọc những bãi biển xã Phú Vinh, phường Thuận An... lại rộn ràng hơn thường ngày. Khi nắng bắt đầu gay gắt cũng là lúc mùa ốc gạo biển vào vụ. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận trưa đứng bóng, từng tốp ngư dân dầm mình dưới nước kéo lưới, người trên bờ thoăn thoắt sàng cát, nhặt ốc. Một mùa mưu sinh tất bật nhưng cũng đầy hy vọng, bởi năm nay ốc gạo vừa được mùa, lại được giá.

Bám biển làm giàu

Là chủ tàu với nghề đánh bắt thủy sản gần bờ, mỗi ngày của ông Mãi thường cùng 3 bạn thuyền ra biển từ 1 - 2 giờ sáng, đến tầm 9 - 10 giờ sáng mới trở về, mang theo lưới nặng cá tôm.

Tăng cường tuần tra cao điểm chống khai thác IUU

Trong 2 ngày 11-12/12, thành phố Huế huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm tra và kiểm soát đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời nắm tình hình quốc phòng, an ninh trên vùng biển của thành phố.

