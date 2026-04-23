Về biển làm ngư dân

Hào hứng bắt cua đá

Hối hả

Hơn 5 giờ sáng, anh Minh Nhật (phường Thủy Xuân) đã có mặt trên bãi biển để tham gia cùng ngư dân kéo lưới. Ngay mép nước, hòa cùng nhóm ngư dân đứng thành hàng dọc, tay anh ghì chặt dây thừng, chân theo lệnh điều khiển nhịp nhàng lùi bước để kéo mẻ lưới vào bờ.

Anh Nhật kể: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động kéo lưới rùng. Công việc này vất vả và cực nhọc hơn tôi nghĩ. Người kéo phải phối hợp đều đặn, nhịp nhàng, luôn tay luôn chân liên tục khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ban đầu thì tôi khá bối rối nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, các ngư dân đã giúp tôi phối hợp ăn ý để vừa giữ sức, vừa kéo lưới hiệu quả”.

Khi tấm lưới dần dần thu hẹp, không khí cũng hối hả dần lên. Bước chân nhanh hơn, tiếng hò reo vang lên cũng gấp gáp khi mặt nước lăn tăn báo hiệu mẻ cá đầy. Ít phút sau, cả mẻ lưới được kéo sát vào bờ. Bung lưới ra, những con cá nục, cá trích, cá cơm quẫy liên tục, lách tách lấp lánh vảy dưới ánh bình minh. Vừa hồ hởi cùng ngư dân gỡ cá, anh Nhật vừa nói: “Dù phải thức dậy từ rất sớm và chạy xe gần 40km về vùng biển Vinh Lộc, tôi vẫn thấy chuyến đi hoàn toàn xứng đáng. Cảm giác cùng mọi người kéo được mẻ lưới đầy vào bờ mang lại niềm vui rất đặc biệt và khó diễn tả”.

Theo anh Nhật, trải nghiệm kéo lưới rùng không chỉ mang đến cảm giác mới lạ mà còn giúp anh hiểu hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. “Đây không đơn thuần là một hoạt động đánh bắt mà còn là nét văn hóa lao động đặc trưng của làng chài. Qua trải nghiệm này, tôi càng thêm trân trọng sự vất vả của ngư dân và tình yêu mà họ dành cho biển cả”, anh chia sẻ.

Hấp dẫn

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm kéo lưới rùng, nhiều bạn trẻ còn theo chân ngư dân lội nước thả lưới gần bờ hay men dọc những đoạn kè đá để bắt cua trong các hốc nhỏ.

Cùng bạn bè học theo ngư dân cách bắt cua đá, anh Hoàng Văn Bình (phường Thuận Hóa) nhanh nhẹn đeo bao tay, lội nước, mò mẫm vào các hốc đá ngay dưới chân kè. Anh cho biết: “Ban đầu cứ nghĩ đơn giản, nhưng khi trực tiếp mò cua mới thấy không hề dễ. Cua thường ẩn sâu trong các khe hốc, chỉ bất cẩn chút xíu là có thể bị cua kẹp hoặc chúng nhanh chân lủi mất. Trong khi đó, sóng biển liên tục đánh vào người khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn”.

Theo anh Bình, điều thú vị nhất là cảm giác được tự tay tìm bắt từng con cua giữa không gian biển sớm, xung quanh là tiếng sóng và tiếng gọi nhau í ới của ngư dân. “Mỗi lần bắt được cua, mọi người lại reo lên rất hào hứng. Đây là trải nghiệm rất khác so với những chuyến du ngoạn thông thường mà tôi từng đi”, anh nói.

Ngoài bắt cua, thả lưới rùng, hoạt động thả lưới gần bờ cũng rất được ưa thích. Với những ngư dân chân chất, đó đơn giản là cách họ chia sẻ nhịp sống lao động thường ngày với những người muốn tìm hiểu và trải nghiệm nghề biển. Chính sự mộc mạc, chân tình ấy đã khiến nhiều du khách và bạn trẻ thêm yêu làng chài vùng biển Vinh Lộc.

Anh Bình chia sẻ thêm: “Điều tôi ấn tượng nhất là sự chân tình của bà con. Mọi người không hề tính toán hay thu phí trải nghiệm. Ai muốn tham gia thì cứ nhập vào cùng làm, nhờ vậy mà tôi có cảm giác vô cùng ấm áp và gần gũi”.

Không chỉ là dịp vui chơi hay “đổi gió”, những chuyến trải nghiệm về làng chài còn giúp nhiều người trẻ hiểu hơn về nghề biển, cảm nhận nhịp sống lao động mộc mạc của cư dân vùng biển và thêm trân trọng giá trị của những nghề truyền thống ven biển.