Đại giáo chủ mới của Iran ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức

Ngày 12/3, Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi và được cho là bị thương trong một cuộc không kích, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được đề cử làm Đại giáo chủ mới vào ngày 8/3 vừa qua.

Thông điệp trên của ông được đọc trên truyền hình nhà nước. Trong thông điệp, ông nhấn mạnh ý "nhất định phải sử dụng đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz" và các nước Vùng Vịnh cần đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược sau lời kêu gọi của nhà lãnh đạo mới của đất nước.

Trên thực địa, hoạt động vận chuyển hàng hóa trong và xung quanh eo biển Hormuz quan trọng vẫn gần như tê liệt. Thêm 3 tàu khác bị tấn công ở vịnh ngoài khơi bờ biển Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq.

Lực lượng Mỹ cho biết đã tấn công 28 tàu rải thủy lôi của Iran trong bối cảnh lo ngại eo biển Hormuz không thể lưu thông.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo xung đột "đang tạo ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu," vượt qua cả những năm 1970.

Trước đó, Tehran tuyên bố sẽ không xuất khẩu một lít dầu nào từ Vùng Vịnh chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel còn tiếp diễn.

Giá dầu đã tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng bất chấp thông báo rằng các quốc gia tiêu thụ hàng đầu sẽ cho phép giải phóng lượng dự trữ dầu thô chiến lược kỷ lục của họ trong một hành động được điều phối bởi IEA.

Trong một diễn biến khác, các cuộc giao tranh thường xuyên đã dẫn đến việc hủy bỏ các sự kiện trên khắp các quốc gia Vùng Vịnh, trong đó có lệnh cấm tổ chức kỷ niệm trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo ở Kuwait.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Kuwait nêu rõ nước này đã quyết định “cấm tổ chức các vở kịch, buổi hòa nhạc và đám cưới trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr và cho đến khi có thông báo mới."

Kuwait là quốc gia Vùng Vịnh đầu tiên thực hiện bước đi này. Kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan linh thiêng đang diễn ra.

Trước đó trên khắp vùng Vịnh, chính phủ các nước đã đưa ra cảnh báo an toàn công cộng trong suốt chiến dịch trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Israel với Iran.

Ngay từ đầu cuộc xung đột ngày 28/2, Qatar đã đình chỉ tất cả các sự kiện công cộng cho đến khi có thông báo mới, bao gồm cả các sự kiện công cộng cho bữa ăn iftar, bữa ăn kết thúc tháng Ramadan, vì lo ngại về an toàn công cộng.

Vòng mở màn Giải vô địch thế giới về sức bền, cuộc đua Qatar 1.812km vào cuối tháng 3 cũng đã bị hoãn.

Tại Dubai (UAE), khu du lịch Global Village đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, khiến màn trình diễn pháo hoa Eid và một số buổi biểu diễn âm nhạc như của Nhà hát Opera Dubai bị hoãn lại.

