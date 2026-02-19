  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 21/02/2026 08:15

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại thủ đô Washington, D.C., sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà trắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa KỳTổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson GreerTổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung về hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump đã tổ chức thành công cuộc họp khai mạc Hội đồng hòa bình về Gaza. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình, sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ và các thành viên của Hội đồng Hòa bình triển khai Kế hoạch hòa bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo vui mừng với kết quả tích cực trong hợp tác chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân...

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Trao đổi về kinh tế-thương mại, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là trụ cột then chốt trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; mong muốn hai bên tiếp tục đối thoại thẳng thắn, thực chất về các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần cân bằng, hài hòa lợi ích, phù hợp với điều kiện và lợi ích chính đáng của mỗi bên, vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng thống Donald Trump chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV; bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư tại Nhà Trắng. Tổng thống Trump bày tỏ tình cảm yêu mến đối với nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Trump nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng”.

Tổng thống Trump hoan nghênh và cảm ơn Việt Nam đã tuyên bố tham gia Hội đồng Hòa bình; đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình, cho rằng điều này thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác toàn cầu.

Tổng thống Trump đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại song phương và các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến đi này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Trump phản hồi tích cực về các đề xuất của Việt Nam về hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1-D3).

Tổng thống Donald Trump khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực; đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, đa phương.

Nhân dịp này Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Donald Trump và Phu nhân sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam.

https://nhandan.vn/tong-bi-thu-to-lam-gap-tong-thong-hoa-ky-donald-trump-post943988.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Tổng Bí thư Tô LâmTổng thống Hoa KỳDonald Trump
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20/2, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ
Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Lào, Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Campuchia đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của các nhà lãnh đạo Việt Nam, Lào và Campuchia trong việc đưa các mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng mục tiêu rất cao về phát triển của mỗi nước trong bối cảnh mới.

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Lào, Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia và nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia ngày 6/2.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top