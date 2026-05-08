Kết nối trí thức trẻ người Việt tại châu Âu, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo thế hệ mới

Đại sứ Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cùng đại diện các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự chương trình VIETLEAD đầu tiên tại Paris.

Trên tinh thần đó, Chương trình VIETLEAD 2026 - lớp bồi dưỡng, huấn luyện công tác Hội kết hợp Diễn đàn phát triển lãnh đạo trẻ người Việt tại châu Âu, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris (Pháp), đã mở ra không gian kết nối, học hỏi và kiến tạo mạng lưới trí thức trẻ người Việt trên toàn châu Âu.

Lan tỏa khát vọng cống hiến

Ngày 9/5, tại Paris, Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Pháp chính thức khai mạc Chương trình VIETLEAD 2026 (Vietnamese Leadership in Europe) với chủ đề “Trí thức trẻ-Sáng tạo-Cống hiến-Hội nhập”. Sự kiện này quy tụ 120 cán bộ và thành viên nòng cốt của 14 Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại các nước châu Âu, trong đó có nhiều sinh viên xuất sắc và nhà khoa học trẻ.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng đại diện các cơ quan, tổ chức tại châu Âu.

Diễn ra từ ngày 8 đến 10/5 tại Paris, VIETLEAD 2026 là sáng kiến của Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Pháp, với chuỗi hoạt động đa dạng gồm các lớp bồi dưỡng chuyên đề, hoạt động kết nối cộng đồng, diễn đàn lãnh đạo trẻ và giao lưu giữa các đại biểu người Việt trẻ trên khắp châu Âu.

Theo Ban tổ chức, VIETLEAD 2026 được thiết kế với hai cấu phần chính gồm lớp bồi dưỡng-huấn luyện công tác Hội và Diễn đàn NextLeaders Vietnam - Lãnh đạo thế hệ mới.

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các chuyên đề, do nhiều báo cáo viên từ các cơ quan Trung ương và chuyên gia đầu ngành dẫn dắt, tập trung vào các nội dung như công tác Hội-Đoàn trong nước và quốc tế; vai trò của thanh niên trí thức trong cộng đồng người Việt tại châu Âu; kết nối doanh nghiệp với trí thức trẻ ngoài nước; bảo tồn văn hóa truyền thống, ngôn ngữ dân tộc và phát triển cá nhân trong môi trường hội nhập.

Bên cạnh các nội dung lý luận, chương trình còn tổ chức hoạt động thảo luận nhóm, mô phỏng dự án thực tiễn, xây dựng sáng kiến cộng đồng, xây dựng đội nhóm (team building) và phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh giá cao nỗ lực của Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Pháp trong việc xây dựng một chương trình quy mô, chuyên nghiệp và giàu ý nghĩa dành cho thanh niên trí thức người Việt tại châu Âu.

Theo Đại sứ, VIETLEAD không chỉ là chương trình đào tạo hay diễn đàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội đoàn, mà còn là nơi khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng và đất nước.

“Trong một thế giới đầy biến động, vai trò của trí thức trẻ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các bạn không chỉ là những người tiếp nhận tri thức, mà còn là những người kiến tạo tương lai”, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đặc biệt đánh giá cao Diễn đàn NextLeaders Vietnam - nơi kết nối chuyên gia, nhà khoa học với doanh nhân người Việt tại châu Âu để thảo luận các giải pháp khoa học-công nghệ trọng điểm, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và an ninh mạng.

Chia sẻ về mục tiêu của chương trình, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Trưởng Ban tổ chức VIETLEAD 2026 cho biết, điều khiến đội ngũ làm công tác Hội tại châu Âu trăn trở nhiều năm qua là làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh ở nước ngoài.

“Thực tế cho thấy có nhiều thách thức đối với công tác Hội tại châu Âu, nhất là khi đội ngũ cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Chính từ ‘cơn khát’ về kỹ năng lãnh đạo đó, VIETLEAD đã ra đời”, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy chia sẻ.

Theo anh, VIETLEAD không đơn thuần là một lớp bồi dưỡng mà là “vườn ươm” kết nối, nơi các thủ lĩnh trẻ từ 14 quốc gia thành viên Liên hiệp Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại châu Âu cùng giao thoa tư duy và trau dồi bản lĩnh.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, sứ mệnh của cán bộ Hội trong giai đoạn mới; đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành chuyên nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối và chia sẻ sáng kiến hiệu quả giữa các quốc gia.

Không chỉ hướng tới hoạt động ngắn hạn, VIETLEAD được định hướng tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm hình thành trục bồi dưỡng năng lực nòng cốt cho thế hệ trẻ người Việt tại châu Âu.

Kết nối đội ngũ trí thức trẻ

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng, để phát huy sức trẻ đóng góp cho đất nước, điều quan trọng nhất là khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước trong mỗi cá nhân.

“Tôi luôn tâm niệm: ‘Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình’. Đừng đợi đến khi có những dự án vĩ mô mới bắt tay vào làm, hãy bắt đầu từ những việc giản đơn nhất nhưng đạt hiệu quả cao nhất”, Đại sứ nhấn mạnh.

Theo Đại sứ, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, thế hệ trẻ Việt Nam cần không ngừng nỗ lực học tập, làm việc xuất sắc để khẳng định vị thế và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng cho rằng, Việt Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2050 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đất nước cần mô hình tăng trưởng mới dựa trên các động lực cốt lõi như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng.

Từ đó, Đại sứ đề nghị các bạn trẻ chủ động nghiên cứu các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước để gắn ý tưởng, dự án cá nhân với dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh lĩnh vực khoa học-công nghệ, thanh niên cũng cần quan tâm đến khoa học xã hội, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật nhằm góp phần xây dựng sức mạnh mềm và đời sống tinh thần phong phú cho quốc gia.

Khẳng định sự đồng hành cùng cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp không chỉ là cơ quan đại diện ngoại giao mà còn là “điểm tựa” cho các bạn trẻ thông qua việc kết nối mạng lưới với doanh nghiệp, tổ chức lớn tại Pháp và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm nguồn lực cho các hoạt động, dự án sáng tạo của thanh niên, sinh viên.

Từ khắp châu Âu tụ họp về Pháp tham dự chương trình, nhiều đại biểu cho biết, VIETLEAD không chỉ mang lại kiến thức và kỹ năng mà còn mở ra cơ hội xây dựng mạng lưới kết nối lâu dài giữa thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ người Việt trên khắp châu Âu.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, anh Phùng Văn Ước, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức cho biết, đoàn đại biểu từ Đức kỳ vọng học hỏi thêm kỹ năng lãnh đạo, phương pháp tổ chức sự kiện và kinh nghiệm kết nối với cộng đồng, doanh nghiệp địa phương để phát triển phong trào sinh viên tại Đức.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức nhấn mạnh, những kinh nghiệm từ sự kiện này sẽ là tiền đề quan trọng để Hội triển khai các hoạt động mang tính sáng tạo cao, như sự kiện Hackathon vào tháng 9 sắp tới, đồng thời tạo ra không gian kết nối thực chất cho cả sinh viên đại học lẫn khối học nghề tại Đức

Trong khi đó, chị Nguyễn Hải Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland đánh giá, VIETLEAD là cơ hội quý giá để các hội sinh viên trẻ học hỏi kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ kế thừa, tổ chức sự kiện và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt trong cộng đồng du học sinh.

“Qua các phiên thảo luận chuyên đề, Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland đã thu nhận được nhiều bài học quý. Là một hội sinh viên còn non trẻ, chúng tôi kỳ vọng việc kết nối vào mạng lưới thanh niên sinh viên Việt Nam toàn châu Âu sẽ giúp Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland tiếp thu kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, từ đó góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt tại Ireland phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn”, chị Hải Anh khẳng định.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn tham gia hoạt động “Hành trình theo dấu chân Bác”, dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau (thành phố Montreuil thuộc ngoại ô Paris), cùng nhiều hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng.

Với thông điệp “Tri thức dẫn đường-Lãnh đạo tương lai”, VIETLEAD 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng kết nối lâu dài, góp phần hình thành mạng lưới lãnh đạo trẻ người Việt tại châu Âu, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo, hội nhập và trách nhiệm cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

