Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Thứ Tư, 20/05/2026 15:49
Sáng 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. (Ảnh: THANH GIANG) 

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ; đánh giá cao vai trò của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân Đại sứ Rick Switzer.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước; nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Theo Thủ tướng, Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Việt Nam tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế liên quan, trong đó có các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Thủ tướng cho biết, Việt Nam kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại sứ Rick Switzer bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hoa Kỳ tới Thủ tướng Chính phủ được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới đầy trọng trách. Đại sứ Switzer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế-thương mại thời gian qua, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Rick Switzer nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế-thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các Bộ, ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các Bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.

Theo nhandan.vn
Mãn nhãn với những show diễn nghệ thuật đẳng cấp ở Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở cảnh đẹp hay ẩm thực, nhiều điểm đến tại Việt Nam hiện nay đang tạo sức hút bằng show diễn nghệ thuật được đầu tư quy mô lớn. Từ sân khấu thực phẩm cảnh ngoài trời, chương trình biểu diễn đương đại cho đến các show kết hợp công nghệ ánh sáng, nước và pháo hoa, nghệ thuật trình diễn đang dần trở thành "đặc sản" mới của du lịch Việt.

