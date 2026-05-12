Không đủ điều kiện được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất

Phóng viên (bên phải, trong cùng) làm việc với lãnh đạo UBND xã Phú Vang

Nguồn gốc và quá trình quy hoạch phân lô đất

Theo ông Huỳnh Văn Niệm, gia đình ông có tạo lập và quản lý sử dụng một thửa đất tọa lạc tại thôn Mộc Trụ, xã Vinh Phú (nay là xã Phú Vang) có trích lục địa bộ do chế độ cũ cấp. Sau đó, ông được UBND huyện Phú Vang (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với thửa đất này. Do kinh tế khó khăn, nên ông có chuyển nhượng một phần thửa đất nói trên cho 4 gia đình ở địa phương, và ông Niệm đã giao Giấy chứng nhận QSDĐ cho cán bộ địa chính xã Vinh Phú (thời điểm đó) để tiến hành phân thửa.

Một thời gian sau, ông phát hiện là phần đất còn lại trong giấy đã bị chính quyền địa phương cũ thu hồi, phân lô đấu giá QSDĐ, nhưng không đền bù, tái định cư. Nhiều năm qua, ông liên tục kiến nghị các cấp chính quyền xem xét, hỗ trợ cấp lại cho gia đình ông một lô đất, trong số những lô đã được quy hoạch phân lô trên chính phần đất trước đây của gia đình ông. Tuy nhiên, kiến nghị này không được giải quyết, nên theo ông đã làm thiệt hại quyền lợi của bản thân và gia đình.

Ông La Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vang thông tin: Tại buổi làm việc ngày 27/10/2025, ông Niệm đề nghị Nhà nước giao lại cho gia đình ông khoảng 500m2, thuộc một phần thửa đất số 185.1, tờ bản đồ số 6, diện tích 2.225m2 mà UBND huyện Phú Vang (cũ) đã thu hồi, phê duyệt quy hoạch phân lô đấu giá bán QSDĐ ở theo Quyết định 6473/QĐ-UBND ngày 21/11/2011.

Địa phương đã tiến hành kiểm tra thực tế, xác minh và kiểm tra các hồ sơ lưu trữ, thể hiện: Theo hồ sơ đo đạc địa chính lập năm 2007, vị trí vùng đất quy hoạch thuộc thửa số 154, tờ bản đồ số 4 (theo bản đồ 299 đo vẽ năm 1984, thuộc 2 thửa đất số 185.1 và 185.2, tờ bản đồ số 6, loại đất nông nghiệp, tọa lạc tại thôn Mộc Trụ, xã Vinh Phú (cũ). Theo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, thửa đất số 185.1, diện tích 2.225m2, được UBND huyện Phú Vang (cũ) cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số O620728 cho hộ ông Huỳnh Văn Niệm vào ngày 20/10/1999. Thửa đất số 185.2, diện tích 719m2, được UBND huyện Phú Vang (cũ) cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số Q148186 cho hộ bà Lê Thị Kê.

Ngày 21/11/2011, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã ban hành Quyết định số 6473/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và phân lô đất ở để bán đấu giá QSDĐ. Thửa đất số 185.1, tờ bản đồ số 6 (bản đồ 299 - tức là thửa số 154, tờ bản đồ số 4, diện tích 2.925,7m2 theo bản đồ địa chính năm 2007), đã được phê duyệt, trong đó: Đất ở 1.669m2, đất giao thông 1.226,7m2, và phân thành 8 lô cụ thể, được đánh số từ 210 - 217.

Ngày 18/11/2013, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã tổ chức bán đấu giá 4 lô gồm: 214, 215, 216 và 217. Hiện nay các lô đất này, người trúng đấu giá đất đã xây dựng nhà ở ổn định. Đối chiếu bản vẽ phân lô theo Quyết định số 4673, phạm vi diện tích khoảng 500m2, ông Huỳnh Văn Niệm kiến nghị xin nhà nước giao lại, thuộc các lô 212, 213 và một phần của lô 211.

Đã được đền bù hỗ trợ khi thu hồi đất

Về kiến nghị của ông Huỳnh Văn Niệm liên quan đến việc đền bù, tái định cư khi UBND huyện Phú Vang (cũ) thu hồi thửa đất số 185.1, tờ bản đồ số 6, diện tích 2.225m2, theo hồ sơ lưu trữ, ngày 4/10/2013, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã ban hành Quyết định số 4756/QĐ-UBND, thu hồi đất. Đồng thời, đã ban hành Quyết định số 4755/QĐ-UBND phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và chi phí phục vụ việc giải phóng mặt bằng; trong đó, tổng số tiền hộ ông Huỳnh Văn Niệm được chi trả là 111.161.000 đồng.

Ngày 16/11/2013, ông Huỳnh Văn Niệm đã ký nhận đủ số tiền nói trên. Do thửa đất bị thu hồi là đất nông nghiệp, nên theo quy định của pháp luật, không tiến hành phương án tái định cư.

Đối với thừa đất số 185.2, tờ bản đồ số 6, diện tích 719m2, mà UBND huyện Phú Vang (cũ) đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ bà Lê Thị Kê, mặc dù thuộc phạm vi phân lô theo Quyết định số 6473/QĐ-UBND, nhưng UBND huyện chưa lập thủ tục thu hồi và bồi thường, hỗ trợ, nên hiện gia đình bà Kê vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng.

Ông La Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vang khẳng định: Từ kết quả xác minh và căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, UBND xã Phú Vang nhận thấy nội dung ông Huỳnh Văn Niệm xin kiến nghị giao lại phần diện tích 500m2 đất ở thuộc các lô 212, 213 và một phần lô 211 để gia đình ông xây dựng nhà ở là không có căn cứ, cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều này xuất phát từ 2 lý do: Thứ nhất, khi thực hiện Quyết định số 6473/QĐ-UBND, UBND huyện đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục bồi thường, thu hồi, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi của gia đình ông theo đúng quy định của pháp luật. Thời điểm đó, ông Huỳnh Văn Niệm đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ. Huyện đã thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số O620728 đã cấp cho hộ ông Niệm vào ngày 20/10/1999.

Thứ hai, căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai, ông Huỳnh Văn Niệm không thuộc đối tượng giao đất không thông qua đấu giá QSDĐ.

Ngoài ra, phía UBND xã Phú Vang cho biết: Ông Huỳnh Văn Niệm đã có đất ở và nhà ở ổn định tại thửa đất số 175, tờ bản đồ số 6, diện tích 1.418m2, tọa lạc tại thôn Mộc Trụ, xã Phú Vang, đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Q483972 ngày 9/6 2004.