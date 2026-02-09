Sôi động Carnaval Hạ Long 2026

Chương trình nghệ thuật hoành tráng tại Carnaval Hạ Long 2026.

Dự lễ hội Carnaval Hạ Long 2026 có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đại sứ quán, tổ chức quốc tế; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn của Carnaval Hạ Long 2026 là việc mở rộng không gian tổ chức, tạo nên một “vũ hội đường phố” đúng nghĩa với màn diễu hành của hàng chục xe mô hình biểu trưng nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế cùng các đoàn lân sư rồng, trống hội, người mẫu, hoa hậu, á hậu.

Màn diễu hành xe mô hình rực rỡ sắc màu đại diện cho 54 xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh tại Carnaval Hạ Long 2026.

Những mô hình xe rực rỡ sắc màu cùng sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng với các vũ điệu sôi động trên đường phố đã tạo nên bầu không khí lễ hội tràn ngập màu sắc và náo nhiệt. Nổi bật là khối người mẫu kết hợp biểu diễn xiếc, đoàn mô hình sinh vật biển tái hiện thế giới đại dương, vũ công Samba mang màu sắc quốc tế, cùng các tiết mục của nghệ nhân Then, công nhân mỏ, hiphop đường phố, dancesport và các vũ điệu sôi động của các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, Lào và Trung Quốc đã tạo nên bức tranh giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Các vũ điệu đường phố sôi động tại Carnaval Hạ Long 2026.

Song song với các vũ điệu đường phố sôi động, rực rỡ sắc màu là Chương trình nghệ thuật concert có quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh tái hiện hành trình phát triển của Quảng Ninh với ba chương: “Bản giao hưởng cội nguồn”, “Tinh hoa hội tụ” và “Vươn tầm tỏa sáng”. Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, sân khấu đa phương tiện cùng sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Minh Tuyết, Tùng Dương, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Lyly, Thu Hằng,… và các đoàn nghệ thuật quốc tế đã tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất di sản và khẳng định sức sống của một điểm đến đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới, hứa hẹn tạo nên một không gian lễ hội mùa hè tươi mới, sôi động.

Cùng với những vũ điệu sôi động và Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân khấu chính thì hình ảnh của hàng chục con tàu du lịch được trang trí hệ thống ánh sáng nghệ thuật kết hợp với âm nhạc và hệ thống chiếu sáng bờ biển di chuyển theo đội hình dọc tuyến ven bờ từ khu vực Bãi tắm Hòn Gai đến cảng Tuần Châu đã tạo nên không gian trình diễn ánh sáng độc đáo trên mặt vịnh, góp phần tôn vinh giá trị của di sản Vịnh Hạ Long, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch biển đảo Quảng Ninh tới du khách trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, Carnaval Hạ Long 2026 khẳng định mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh là điểm hội tụ tinh hoa di sản của Việt Nam và thế giới. Quảng Ninh trong tương lai sẽ vươn tầm, tỏa sáng như một trung tâm Văn hóa-Lễ hội rực rỡ, nơi di sản thăng hoa, sắc màu hội tụ, đưa Quảng Ninh bứt phá vươn xa trong kỷ nguyên mới.

Được tổ chức từ năm 2007 đến nay, Carnaval Hạ Long đã trở thành sự kiện thường niên, là thương hiệu văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn của Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.

