Săn gốm Nhật

Nhiều người săn đồ gốm đã qua sử dụng như một thú vui

Từ e dè đến say mê

Gắn bó với nghề kinh doanh gốm Nhật đã 6 năm, chị Giảng Tú Hiền (sinh năm 1984), chủ tiệm gốm ở đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ cảm nhận rõ sự thay đổi của thị trường trong vài năm trở lại đây. Nếu trước kia, khách hàng còn dè dặt vì phần lớn sản phẩm là đồ đã qua sử dụng, thì nay, lượng người tìm mua ngày càng đông.

“Khoảng 2 - 3 năm gần đây, khách tăng rõ rệt. Ban đầu nhiều người còn ngại vì là đồ cũ, nhưng khi dùng rồi thì lại thích. Gốm Nhật có độ bền cao, họa tiết tinh tế, mỗi món gần như không trùng lặp nên tạo được sự khác biệt”, chị Hiền chia sẻ.

Theo chị, điểm hấp dẫn của gốm Nhật không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở sự độc đáo. Mỗi sản phẩm đều mang một nét riêng, từ màu men, họa tiết đến kiểu dáng. Chính điều đó khiến người mua có cảm giác như đang “săn” một món đồ có một không hai.

Không chỉ phục vụ nhu cầu trang trí cho quán cà phê hay không gian sống, ngày càng nhiều người chọn gốm Nhật để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Những bộ chén bát, ly tách mang phong cách Nhật dần xuất hiện trên mâm cơm gia đình, thay thế cho các sản phẩm công nghiệp đại trà.

Là một người yêu thích đồ gốm, chị Nguyễn Phương Anh (phường Phú Xuân) cho biết, ban đầu chị chỉ sưu tầm các loại bình hoa để trang trí. Nhưng dần dần, niềm yêu thích lan sang cả chén, bát dùng trong bữa ăn hằng ngày.

“Dù là đồ cũ, lại khó tìm được bộ đồng nhất, nhưng chính sự không giống nhau đó lại tạo nên nét riêng. Mỗi cái một kiểu, nhìn rất thú vị, không bị đại trà. Tôi thấy nó thể hiện được cá tính và gu thẩm mỹ của mình”, chị Phương Anh nói.

Sức hút ngày càng tăng của gốm Nhật

Không chỉ người bán lâu năm như chị Hiền, nhiều chủ tiệm khác cũng ghi nhận sức hút ngày càng tăng của gốm Nhật. Anh Hán Quân, một chủ cửa hàng trên đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân cho biết, mức giá của các sản phẩm khá “mềm”, dao động từ 20 ngàn đồng đến trên dưới 200 ngàn đồng, phổ biến nhất là vài chục nghìn đồng, nên phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

“Đây không phải là trào lưu nhất thời. Tôi bán hơn 6 năm rồi, lượng khách rất ổn định, đặc biệt tăng mạnh trong 1 - 2 năm gần đây. Người mua giờ không chỉ vì đẹp mà còn vì thích sự độc lạ, khó đụng hàng. Mỗi món đều có nét đẹp riêng”, anh Quân nhận định.

Chính cách nghĩ “cũ người - mới ta” đã tạo nên sức hút cho dòng sản phẩm này. Dù là đồ đã qua sử dụng ở Nhật, nhưng khi về Việt Nam, qua tay người chọn lựa kỹ càng, mỗi món đồ lại trở thành một sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ và cảm xúc riêng.

Sự lên ngôi của gốm Nhật không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng tiết kiệm, mà còn cho thấy nhu cầu khẳng định cá tính ngày càng rõ nét. Trong một thị trường hàng hóa ngày càng đồng nhất, việc sở hữu những món đồ “không đụng hàng” trở thành một cách để mỗi người thể hiện bản thân.

Từ những chiếc bát ăn cơm, tách trà đến bình hoa trang trí, gốm Nhật đang len lỏi vào đời sống thường nhật một cách nhẹ nhàng. Và có lẽ, chính sự mộc mạc, tinh tế và nét đẹp riêng của mỗi món đồ đã khiến trào lưu này không chỉ dừng lại ở nhất thời, mà dần trở thành một nét văn hóa tiêu dùng mới trong đời sống người dân.