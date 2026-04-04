Khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2026 đạt mức cao nhất trong quý I các năm đến nay

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong tháng 3/2026, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung quý I/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay.

Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách PhápHơn 2,2 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2026

 Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục ngay từ quý I/2026. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, khách đến bằng đường hàng không đạt 5,56 triệu lượt người, chiếm 82,3% lượng khách quốc tế đến và tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,05 triệu lượt người, chiếm 15,5% và tăng 53,1%; bằng đường biển đạt 148,2 nghìn lượt người, chiếm 2,2% và tăng 11,4%.

Tuy nhiên, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong quý I/2026 ước đạt 1,2 triệu lượt người, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2025.

Lý giải về các con số tích cực này, Cục Thống kê cho rằng, đó là do môi trường chính trị-xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá với 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, hướng tới tổng thu 1,125 triệu tỷ đồng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mục tiêu này dựa trên cơ sở tăng trưởng ngoạn mục của ngành du lịch những năm qua. Hiện, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 22%/năm, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đặc biệt, so với thời điểm trước đại dịch, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức hơn 110%, trong khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới chỉ đạt khoảng 90%.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế - mùa dịu dàng

Ấy là mùa của những ngày cuối xuân - chớm hạ, ve bắt đầu nối nhau râm ran trên những tán cây. Mùa này - đoạn những ngày tháng 3 đầu tháng 4, đêm khuya và sáng sớm Huế còn se se lạnh nên trong ngày cũng có nhiều quãng thời gian mát mẻ. Đây là điều kiện quá lý tưởng để du khách gần xa đến Huế trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, di tích, danh thắng và đời sống thường nhật của cố đô này.

