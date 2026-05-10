Nắng nóng bất thường tại châu Âu

Người dân Tây Ban Nha tìm nơi tránh nắng.

Cơ quan khí tượng Anh (Met Office) cho biết, trong đợt nắng nóng bất thường trên cả nước hiện nay, nhiệt độ ở một số khu vực có thể lên 35 độ C, mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước tới nay.

Ngày 25/5, mức nhiệt 33,5 độ C được ghi nhận tại sân bay Heathrow ở London, phá vỡ kỷ lục 32,8 độ C được thiết lập vào tháng 5/1922 và lặp lại vào tháng 5/1944. Cơ quan an ninh y tế Anh đã ban hành cảnh báo mầu hổ phách về sức khỏe.

Tại Pháp, Cơ quan khí tượng quốc gia cũng cảnh báo về một đợt nắng nóng kéo dài, đặc biệt và xuất hiện sớm, với nhiệt độ cao hơn ít nhất 12 độ C so với mức trung bình cùng thời điểm hằng năm.

Thành phố Nantes ở miền tây hứng chịu mức nhiệt 35 độ C trong ngày 25/5, cao hơn mức kỷ lục của tháng 5/2017 gần 30 độ C. Cơ quan này phát đi cảnh báo mầu vàng tới 18 tỉnh ở miền tây và khu vực thủ đô Paris.

Cùng ngày, tại Bỉ, Trạm khí tượng Hoàng gia Uccle ở Brussels nhiều thời điểm đo được nhiệt độ vượt 30 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 kể từ khi dữ liệu khí tượng được thống kê một cách hệ thống.

Trong khi đó, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được dự báo là những nơi hứng chịu cái nóng khắc nghiệt nhất. Một số khu vực tại Bồ Đào Nha có thể ghi nhận mức nhiệt gần 40 độ C, trong khi các vùng phía nam Tây Ban Nha sẽ chạm mốc 38 độ C. Ngày 25/5, Tây Ban Nha đã ban hành các cảnh báo nắng nóng mức độ mầu vàng ở một số khu vực phía bắc.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân nắng nóng bất thường này được cho là do của hiện tượng “vòm nhiệt”, khối không khí nóng từ Bắc Phi bị giữ lại dưới hệ thống áp cao bao trùm Tây Âu, khiến nền nhiệt tăng vọt lên mức vốn chỉ thường xuất hiện vào cao điểm mùa hè. Đây là biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu toàn cầu.

