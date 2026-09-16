Phường Phong Thái điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026

Dự án đầu tư kênh mương nội đồng tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Phong Thái được người dân kỳ vọng phát huy hiệu quả.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát tiến độ các dự án (DA), nhu cầu vốn thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, nhằm bảo đảm vốn được bố trí sát với tình hình triển khai, ưu tiên những công trình có khả năng thực hiện và phục vụ trực tiếp nhu cầu dân sinh.

Theo phương án được thông qua, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh là 45,978 tỷ đồng, tăng hơn 8 tỷ đồng so với kế hoạch điều chỉnh lần 1. Trong đó, nguồn ngân sách phường tăng gần 5,8 tỷ đồng, chủ yếu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ đầu tư phát sinh, thanh toán khối lượng các DA đang quyết toán và các công trình đã hoàn thành.

Đợt điều chỉnh lần này cũng bổ sung 3 DA mới; điều chuyển vốn ở một số DA đã được bố trí đủ, hoặc có sự thay đổi về nguồn vốn. Đối với nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, phường được tăng thêm 2,3 tỷ đồng cho 2 DA, gồm Kênh mương Sơn Tùng và Quy hoạch phân khu phường Phong Thái.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường tập trung thảo luận về tính cần thiết, khả năng cân đối nguồn vốn, tiến độ thực hiện, hiệu quả đầu tư của các DA sau điều chỉnh. HĐND phường đã biểu quyết thông qua nghị quyết, làm cơ sở để UBND phường tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trong những tháng còn lại năm 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định; tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, hạn chế thất thoát, lãng phí, bảo đảm các DA sau khi được bố trí vốn phát huy hiệu quả.