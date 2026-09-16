  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 16/09/2026 16:35

Phường Phong Thái điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026

HNN.VN - Chiều 16/9, HĐND phường Phong Thái khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, nhằm thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách phường quản lý lần 2.

Nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho cán bộ phường Phong TháiPhường Phong Thái chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở

Dự án đầu tư kênh mương nội đồng tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Phong Thái được người dân kỳ vọng phát huy hiệu quả.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát tiến độ các dự án (DA), nhu cầu vốn thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, nhằm bảo đảm vốn được bố trí sát với tình hình triển khai, ưu tiên những công trình có khả năng thực hiện và phục vụ trực tiếp nhu cầu dân sinh.

Theo phương án được thông qua, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh là 45,978 tỷ đồng, tăng hơn 8 tỷ đồng so với kế hoạch điều chỉnh lần 1. Trong đó, nguồn ngân sách phường tăng gần 5,8 tỷ đồng, chủ yếu để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ đầu tư phát sinh, thanh toán khối lượng các DA đang quyết toán và các công trình đã hoàn thành.

Đợt điều chỉnh lần này cũng bổ sung 3 DA mới; điều chuyển vốn ở một số DA đã được bố trí đủ, hoặc có sự thay đổi về nguồn vốn. Đối với nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, phường được tăng thêm 2,3 tỷ đồng cho 2 DA, gồm Kênh mương Sơn Tùng và Quy hoạch phân khu phường Phong Thái.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường tập trung thảo luận về tính cần thiết, khả năng cân đối nguồn vốn, tiến độ thực hiện, hiệu quả đầu tư của các DA sau điều chỉnh. HĐND phường đã biểu quyết thông qua nghị quyết, làm cơ sở để UBND phường tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trong những tháng còn lại năm 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định; tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, hạn chế thất thoát, lãng phí, bảo đảm các DA sau khi được bố trí vốn phát huy hiệu quả.

Song Minh
 Từ khóa:
hội đồngphong tháithông quanghị quyếtđiều chỉnhđầu tưnăm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top