Bổ sung phương tiện, vật tư cho lực lượng trực tiếp chiến đấu

Phòng Hậu cần Công an TP. Huế nghiệm thu, bàn giao các phương tiện chuyên dùng cho Phòng Cảnh sát cơ động.

Theo đó, Phòng Hậu cần đã tham mưu nghiệm thu, tiếp nhận và bàn giao 4 xe chuyên dùng thuộc Dự án “Đầu tư hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động”, từ nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ. Số phương tiện gồm 1 xe chở quân trung đội, 2 xe chở quân tiểu đội và 1 xe chuyên dùng chở động vật, được bàn giao cho Phòng Cảnh sát cơ động.

Việc bổ sung các phương tiện chuyên dùng giúp lực lượng Cảnh sát cơ động nâng cao khả năng cơ động, triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động huy động, xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cùng với phương tiện phục vụ lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần cũng bàn giao 10.071 lít bọt chữa cháy 3% cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây là vật tư chuyên dùng phục vụ công tác chữa cháy, được bổ sung kịp thời, góp phần bảo đảm lực lượng, phương tiện và vật tư luôn sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Việc tăng cường phương tiện, vật tư chuyên dùng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu góp phần nâng cao năng lực hậu cần, kỹ thuật, từng bước hiện đại hóa lực lượng Công an TP. Huế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ chủ động, cơ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trước những tình huống đột xuất, phức tạp, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.