Thực nghiệm dạy học chương trình tiếng Cơ Tu cấp tiểu học

Hội thảo về Chương trình giáo dục phổ thông môn học tiếng Cơ Tu cấp tiểu học.

Hoạt động được triển khai nhằm khảo sát ý kiến đối với dự thảo Chương trình GDPT môn học tiếng Cơ Tu cấp tiểu học.

Tại hội thảo, cán bộ quản lý, giáo viên tập trung nghiên cứu dự thảo chương trình, trao đổi về nội dung, cách thức tổ chức dạy học thực nghiệm; đồng thời nghiên cứu tài liệu và thực hành các tiết dạy theo chương trình dự thảo. Ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên được thu thập nhằm đánh giá tính phù hợp, khả thi của chương trình đối với học sinh tiểu học người Cơ Tu, qua đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Theo Bộ GD&ĐT, việc xây dựng Chương trình GDPT môn học tiếng Cơ Tu là nhiệm vụ mới, đặt ra nhiều thách thức về phát triển năng lực đọc, viết, đội ngũ giáo viên, tài liệu và học liệu. Vì vậy, chương trình cần được xây dựng theo quy trình khoa học, chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với Chương trình GDPT 2018, đồng thời đáp ứng đặc thù văn hóa và điều kiện dạy học ở vùng đồng bào Cơ Tu.

Việc biên soạn chương trình và sách giáo khoa tiếng Cơ Tu cũng được định hướng bám sát chương trình GDPT hiện hành, chú trọng tích hợp bản sắc văn hóa địa phương, vùng miền và phù hợp với tâm lý học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số.

Chiều cùng ngày, Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức dạy học thực nghiệm Chương trình GDPT môn học tiếng Cơ Tu cấp tiểu học tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS A Lưới 4.

Tiết dạy thử nghiệm môn học tiếng Cơ Tu tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS A Lưới 4

Hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức dạy học thực nghiệm và khảo sát ý kiến về dự thảo Chương trình GDPT môn học tiếng Cơ Tu cấp tiểu học tại TP. Huế.

Các tiết dạy thực nghiệm được tổ chức theo kế hoạch của Ban xây dựng chương trình. Sau mỗi tiết dạy, cán bộ quản lý, giáo viên và thành viên Ban xây dựng chương trình dự giờ, nhận xét, phân tích, đánh giá để làm rõ mức độ phù hợp của nội dung, phương pháp dạy học đối với học sinh tiểu học người Cơ Tu.

Theo kết quả khảo sát của Bộ GD&ĐT, nhu cầu bảo tồn, học đọc, học viết tiếng Cơ Tu trong cộng đồng được đánh giá là lớn. Chữ viết Cơ Tu có lịch sử hình thành và phát triển gần 70 năm, gắn với sự đóng góp của nhiều thế hệ trí thức, cán bộ, giáo viên và nghệ nhân.

Việc đưa tiếng nói, chữ viết Cơ Tu vào nhà trường được kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Cơ Tu được học và sử dụng tiếng dân tộc của mình.

TP. Huế có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Cơ Tu tập trung tại một số xã vùng cao. Địa phương đã có kinh nghiệm triển khai thí điểm dạy học tiếng Cơ Tu, bước đầu hình thành đội ngũ giáo viên và tài liệu phục vụ giảng dạy.

Chương trình dạy học thực nghiệm môn học tiếng Cơ Tu cấp tiểu học sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Khe Tre vào sáng 17/9.

Thông qua thực nghiệm tại các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT tiếp tục thu thập ý kiến thực tiễn của giáo viên, cán bộ quản lý để đánh giá và hoàn thiện dự thảo chương trình, bảo đảm tính phù hợp, khả thi trước khi triển khai.