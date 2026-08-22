Huế nhất toàn đoàn Giải vô địch & vô địch trẻ Sambo Quốc gia

Những gương mặt xuất sắc của Sambo TP. Huế

Giải diễn ra từ 10/9 tại Bắc Ninh, quy tụ 200 VĐV đến từ 11 tỉnh, thành, ngành, gồm: Đồng Nai, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Quân đội, Nghệ An, Thái Nguyên, TP. Cần Thơ và TP. Huế.

Quá trình tranh tài, nhóm vô địch trẻ dành cho VĐV từ 15-18 tuổi, thi đấu nội dung Sport Sambo ở 16 hạng cân, chia đều cho nam và nữ.

Nhóm vô địch dành cho VĐV từ 18 tuổi trở lên, thi đấu 2 nội dung Sport Sambo và Combat Sambo ở 14 hạng cân của nam và nữ.

Tại giải, tuyển Sambo (trực thuộc bộ môn vật) thành phố Huế góp mặt 25 VĐV, trong đó, 19 VĐV tranh tài nội dung vô địch, 6 VĐV tranh tài nội dung vô địch trẻ.

Với phong độ xuất sắc, các tuyển thủ Sambo TP. Huế đã giành 9 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ (trong đó 7 HCV vô địch, 2 HCV vô địch trẻ), do công của Minh Ý, Công Danh, Kim Oanh, Yến Nhi, An Bình, Xuân Nhi, Quỳnh Như và Phạm Phước Rin để vượt lên đứng Nhất toàn đoàn.

Hiện tại, thể thao Huế chưa thành lập bộ môn Sambo, mỗi khi tham dự giải đều lấy VĐV của bộ môn vật để thành lập đội tuyển. Thành tích tại giải lần này chính là động lực, cơ sở để hướng đến thành lập bộ môn Sambo trong tương lai gần, nhất là khi tiềm năng đã thấy rõ.